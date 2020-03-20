【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　華檢醫療料純利按年增1倍（不斷更新）

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

華檢醫療 （01931） 初步審計，預計集團2019年度的收益按年大幅增加4倍，而純利及經調整溢利則分別按年升1倍。

盈利增幅主要由於集團去年1月，完成收購威士達醫療60%股權，將威士達連同並附屬公司的財務業績合併入賬。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

華潤醫藥 （03320） 預料，旗下附屬公司華潤三九截止今年3月底止3個月，股東應佔淨利潤大幅下降，主要由於華潤三九去年通過公開掛牌轉讓，同年1月完成出售所持深圳市三九醫院有限公司82.89%股權，帶來約人民幣6.8億元人民幣的稅後資產處置收益，而上述收益為非經常性損，新型冠狀病毒肺炎疫情對華潤三九部分業務的經營進度亦產生一定影響。

華潤三九由華潤醫藥間接持有約63.6%權益。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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