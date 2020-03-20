恒生指數高開438點重上22000　騰訊升3.5%（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約180點 道指期貨跌308點（不斷更新）

美國、歐洲、日本、澳洲及英國5大央行聯手救市，美股回穩，在科網股帶動下道指升188點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約341點，恒指重上22000點水平。

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【09：45】長實 （01113） 升9.3%，高見37.75元。長實去年基礎溢利按年升19%至287.29億元，計及重估及出售投資物業，列賬溢利減少27%至291.34億元。末期息增加10.5%至1.58元。

長實去年基礎溢利升19% 末期息升10.5%

【09：43】小米 （01810） 升6.4%，重上10元水平，高見10.14元。

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【09：38】內險股反彈，國壽 （02628） 升近4%；平保 （02318） 1.2%；財險 （02328） 升2.9%；太保 （02601） 升3.3%。

【09：37】中國3月一年期貸款市場報價利率（LPR）為4.05%，預期為4%，2月為4.05%。

【09：35】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升6%；瑞聲 （02018） 升3.3%。高偉電子 （01415） 升2.5%；丘鈦 （01478） 升4.5%。

【09：31】市況回穩，新經濟ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升2.4%，高見178.5元重上招股價；騰訊 （00700） 升4.3%；美團點評 （03690） 升6.2%。

另外，小米 （01810） 升逾3%。

【09：30】港股開市初段升幅擴大至逾500點，見22300點水平。

【09：28】長和 （00001） 績後升1.5%，開報46.25元。長和去年盈利按年增2%至398.3億元，以當地貨幣計算就增6%，符預期；長和擬派末期息2.3元，按年維持不變。

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【09：24】煤氣 （00003） 績後跌5.8%，破底低見13.74元。煤氣去年純利為69.7億元，按年下跌25%；若扣除物業重估影響，實際純利為67.7億元，按年跌7%。擬派末期息23仙，分派紅股比例由往年10送1股，改為20股送1股。

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【09：23】紐約期油反彈24%創單日最大升幅，中海油 （00883） 升5.6%；中石油（000857）升4%；中石化 （00386） 升2.5%。

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【09：20】恒生指數高開438點或2%，開報22147點重上22000點水平。國指高開220點或2.6%，開報8780點。

騰訊 （00700） 升3.5%，開報355元。滙豐 （00005） 升0.8%，開報44.95元。

【09：17】人民幣中間價報7.1052，下調530點子。

【09：14】即月期指開報22057點，升216點或1%，高水347點。

【09：13】美股期貨跌幅收窄，其中納指期貨率先轉升，現升0.3%。道指期貨跌1.12%，標普500指數期貨跌1.14%。

【08：31】南韓KOSPI指數初段升2.6%，報1495點。日本股市假期休市。

【08：28】滙豐 （00005） ADR折合報45.13元，升1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報351.55元，升2.5%。

【08：21】恒指黑期升約180點，報21916點；美股期貨向下，道指期貨跌308點，報19567點。

【07：50】新股未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥 （09969） 以8.95元上限定價，1手中籤率25%，抽40手（40000股）始穩獲1手。

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【07：00】道指早段曾跌721點，低見19177點，其後在科網股帶動下，逐步喘穩。道指升188點，報20087點，升幅0.9%；標指升11點，報2409點，升幅0.5%；納指升160點，報7150點，升幅2.3%。

港股ADR收報22051點，升341點或1.6%；恒指夜期收報22200點，升359點或1.6%。

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責任編輯︰梁浩碩