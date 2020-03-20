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恒生指數午後再發力升1000點　消息指中國將出台數萬億元財政刺激措施（不斷更新）

金融經濟 14:48 2020/03/20

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恒指黑期升約180點　道指期貨跌308點（不斷更新）

美國、歐洲、日本、澳洲及英國5大央行聯手救市，美股回穩，在科網股帶動下道指升188點。港股今早高開438點，恒生指數重上22000點水平，有消息指中國將出台數萬億元財政刺激措施，以重振經濟，港股升幅擴大至900點。

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【14：48】美股期貨回升，道指期貨升184點，報20059點。

【14：47】港股午後再發力，恒生指數急飈1000點。

【14：42】中移動 （00941） 領升，中移動股價升12.6%，高見54.4元。

【14：16】港股午後再次發力，大市升幅再次擴大至約900點，於22600點水平。

【13：21】騰訊 （00700） 升幅逐步收窄，最新升不足2%，報349.4元，重返350元水平以下。

【13：09】港股午後初段升幅略為收窄至約570點，於22300水平樓下。

【12：30】恒指黑期於港股中午休市時段升幅擴大，最新升約700點，報22445點。

【12：11】50藍籌當中，長實 （01113） 升12.4%，為升幅最大藍籌；煤氣 （00003） 績後挫跌9.1%，破底低見13.02元，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日升609點或2.8%，中午收報22318點；國指中午收報8852點，升292點或3.4%。半日主板成交742億元。

騰訊 （00700） 升幅收窄至2.9%，中午收報352.8元，意味高位回落近12元。中移動 （00941） 升9.6%；滙豐 （00005） 升1.8%；港交所 （00388） 升2.4%；友邦 （01299） 升4.8%。

【11：55】港股中午收市前升約640點。

【11：45】信貸評級機構穆迪（Moody's）正對全球公司評訯進行評估，未來數天可能會出現大規模下調評級或降級警告，以調低受新冠肺炎疫情打擊的公司評級。

【新冠肺炎】穆迪︰未來數日或有大規模調低公司評級行動

【11：41】重磅藍籌升勢回順，騰訊 （00700） 升幅收窄至3%；滙豐 （00005） 升1.9%；港交所 （00388） 升2.1%；友邦 （01299） 升4.2%。至於中移動 （00941） 則維持升勢，升逾9%。

【11：40】上證半日升近0.5%，報2714點；深證升0.1%，報10031點；創業板指跌0.01%，報1894點。

【11：09】港股升幅收至約600點，於22300點水平。

【11：00】潤啤 （00291） 將於今日公布業績，股價績前升5.1%，高見34.2元。

【10：53】紐約期油於亞洲交易時段再升3.3%，報26.04元；布蘭特期油升0.8%，報28.7元。

【10：40】恒指今早曾升最多959點，高見22669點，其後升勢略為回順，升幅收窄至不足800點，於22500點水平以下。

【10：36】長和系造好，長實 （01113） 升幅擴至14.5%，高見39.65元；長和 （00001） 升6%；長建 （01038） 升1.4%。

【10：04】《路透》引述消息人士透露，中國將出台數萬億元財政刺激措施，以重振經濟，港股升幅擴大至近900點。

【10：04】濠賭股造好，銀娛 （00027） 升6.2%；金沙 （01928） 升半成。美高梅 （02282） 升5.4%；永利 （01128） 升7.4%；澳博 （00880） 升3.1%；新濠 （00200） 升6.7%。

澳門政府早前為娛樂場所重開而設立的30日緩衝期今日屆滿，估計約有5400張賭桌重新投入服務，重開比率達總數的8成。

【澳門抗疫】娛樂場重開緩衝期明屆滿　澳門博監局：8成博彩桌重投服務

【10：00】高銀金融 （00530） 升7%。高銀金融公布昨日（19日）收到獨立第三方有條件要約，擬全面收購由高銀間接持有啟德4B區4盤地盤（新九龍地段第6591號）的子公司。

【高銀再棄地】高銀洽售啟德住宅地　去年修例風波期間撻啟德商業地王

【09：57】港股急升800點，觸22500點水平。

【09：55】大市升幅擴大至700點，恒指上試收復22500點水平。

【09：49】重磅藍籌向上，騰訊 （00700） 升近半成，高見359.8元；滙豐 （00005） 升1.9%；港交所 （00388） 升3.6%；中移動 （00941） 升6.3%；友邦 （01299） 升4.4%。

【09：45】長實 （01113） 升9.3%，高見37.75元。長實去年基礎溢利按年升19%至287.29億元，計及重估及出售投資物業，列賬溢利減少27%至291.34億元。末期息增加10.5%至1.58元。

長實去年基礎溢利升19% 末期息升10.5%

【09：43】小米 （01810） 升6.4%，重上10元水平，高見10.14元。

小米生產線、全國1800家門店復工 股價續跌1.9%（第三版）

【09：38】內險股反彈，國壽 （02628） 升近4%；平保 （02318） 1.2%；財險 （02328） 升2.9%；太保 （02601） 升3.3%。

【09：37】中國3月一年期貸款市場報價利率（LPR）為4.05%，預期為4%，2月為4.05%。

【09：35】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升6%；瑞聲 （02018） 升3.3%。高偉電子 （01415） 升2.5%；丘鈦 （01478） 升4.5%。

【09：31】市況回穩，新經濟ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升2.4%，高見178.5元重上招股價；騰訊 （00700） 升4.3%；美團點評 （03690） 升6.2%。

另外，小米 （01810） 升逾3%。

【09：30】港股開市初段升幅擴大至逾500點，見22300點水平。

【09：28】長和 （00001） 績後升1.5%，開報46.25元。長和去年盈利按年增2%至398.3億元，以當地貨幣計算就增6%，符預期；長和擬派末期息2.3元，按年維持不變。

【長和業績】長和去年多賺2%符預期　李澤鉅：集團見慣風浪

【長和業績】李澤鉅：歐洲零售生意受惠疫情　電訊業務穩定

【09：24】煤氣 （00003） 績後跌5.8%，破底低見13.74元。煤氣去年純利為69.7億元，按年下跌25%；若扣除物業重估影響，實際純利為67.7億元，按年跌7%。擬派末期息23仙，分派紅股比例由往年10送1股，改為20股送1股。

【煤氣業績】煤氣去年少賺25% 紅股20送1 較往年縮一半（第二版）

盤點五大公用股　跌市下邊隻抗跌力最強？

【09：23】紐約期油反彈24%創單日最大升幅，中海油 （00883） 升5.6%；中石油（000857）升4%；中石化 （00386） 升2.5%。

紐約期油反彈24%創最大單日升幅　特朗普暗示或出手介入油價戰

【09：20】恒生指數高開438點或2%，開報22147點重上22000點水平。國指高開220點或2.6%，開報8780點。

騰訊 （00700） 升3.5%，開報355元。滙豐 （00005） 升0.8%，開報44.95元。

【09：17】人民幣中間價報7.1052，下調530點子。

【09：14】即月期指開報22057點，升216點或1%，高水347點。

【09：13】美股期貨跌幅收窄，其中納指期貨率先轉升，現升0.3%。道指期貨跌1.12%，標普500指數期貨跌1.14%。

【08：31】南韓KOSPI指數初段升2.6%，報1495點。日本股市假期休市。

【08：28】滙豐 （00005） ADR折合報45.13元，升1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報351.55元，升2.5%。

【08：21】恒指黑期升約180點，報21916點；美股期貨向下，道指期貨跌308點，報19567點。

【07：50】新股未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥 （09969） 以8.95元上限定價，1手中籤率25%，抽40手（40000股）始穩獲1手。

【新股IPO】諾誠健華超額認購近298倍　1手中籤率25%（內附分配結果）

【07：00】道指早段曾跌721點，低見19177點，其後在科網股帶動下，逐步喘穩。道指升188點，報20087點，升幅0.9%；標指升11點，報2409點，升幅0.5%；納指升160點，報7150點，升幅2.3%。

港股ADR收報22051點，升341點或1.6%；恒指夜期收報22200點，升359點或1.6%。

道指升188點港股ADR升341點　紐約期油反彈24%美滙指數升至近103

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 華潤啤酒（00291） 高銀金融（00530） 友邦保險（01299） 香港交易所（00388） 中國移動（00941） 長實集團（01113） 小米集團－W（01810） 中國太保（02601） 中國財險（02328）

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