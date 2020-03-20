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恒指黑期升約180點　道指期貨跌308點（不斷更新）

金融經濟 08:31 2020/03/20

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恒指黑期升約180點　道指期貨跌308點（不斷更新）

美國、歐洲、日本、澳洲及英國5大央行聯手救市，美股回穩，在科網股帶動下道指升188點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約341點，恒指重上22000點水平。

【熊市來襲】股神巴菲特入市撈貨 「負利率嚇不到我」

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【08：31】南韓KOSPI指數初段升2.6%，報1495點。日本股市假期休市。

【08：28】滙豐 （00005） ADR折合報45.13元，升1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報351.55元，升2.5%。

【08：21】恒指黑期升約180點，報21916點；美股期貨向下，道指期貨跌308點，報19567點。

【07：50】新股未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥 （09969） 以8.95元上限定價，1手中籤率25%，抽40手（40000股）始穩獲1手。

【新股IPO】諾誠健華超額認購近298倍　1手中籤率25%（內附分配結果）

【07：00】道指早段曾跌721點，低見19177點，其後在科網股帶動下，逐步喘穩。道指升188點，報20087點，升幅0.9%；標指升11點，報2409點，升幅0.5%；納指升160點，報7150點，升幅2.3%。

港股ADR收報22051點，升341點或1.6%；恒指夜期收報22200點，升359點或1.6%。

道指升188點港股ADR升341點　紐約期油反彈24%美滙指數升至近103

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 諾誠健華－Ｂ（09969） 恒生指數 指數 IPO 港股ADR

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