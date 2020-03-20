恒指黑期升約180點　道指期貨跌308點（不斷更新）

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美國、歐洲、日本、澳洲及英國5大央行聯手救市，美股回穩，在科網股帶動下道指升188點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約341點，恒指重上22000點水平。
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【08：31】南韓KOSPI指數初段升2.6%，報1495點。日本股市假期休市。
【08：28】滙豐 （00005） ADR折合報45.13元，升1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報351.55元，升2.5%。
【08：21】恒指黑期升約180點，報21916點；美股期貨向下，道指期貨跌308點，報19567點。
【07：50】新股未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥 （09969） 以8.95元上限定價，1手中籤率25%，抽40手（40000股）始穩獲1手。
【新股IPO】諾誠健華超額認購近298倍 1手中籤率25%（內附分配結果）
【07：00】道指早段曾跌721點，低見19177點，其後在科網股帶動下，逐步喘穩。道指升188點，報20087點，升幅0.9%；標指升11點，報2409點，升幅0.5%；納指升160點，報7150點，升幅2.3%。
港股ADR收報22051點，升341點或1.6%；恒指夜期收報22200點，升359點或1.6%。
道指升188點港股ADR升341點 紐約期油反彈24%美滙指數升至近103
責任編輯︰梁浩碩