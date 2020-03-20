▲ 道指升188點港股ADR升341點 紐約期油反彈24%美滙指數升至近103

道指升188點

美國、歐洲、日本、澳洲及英國5大央行聯手救市，美股回穩，道指早段曾跌721點，低見19177點，其後在科網股帶動下，逐步喘穩。道指升188點，報20087點，升幅0.9%；標指升11點，報2409點，升幅0.5%；納指升160點，報7150點，升幅2.3%。

港股ADR升341點

港股ADR收報22051點，升341點或1.6%；恒指夜期收報22200點，升359點或1.6%。

紐約期油反彈24%

美國總統特朗普表示，將於適當時候介入沙特阿拉伯與俄羅斯之間的油價戰，油價反彈，紐約期油收報25.22美元收市，升4.85美元或23.8%；布蘭特期油收報28.47美元，升3.59美元或14.4%。

美滙指數升至近103

資金繼續流入美元，美滙指數升至接近103水平，報102.94，升1.8%。歐元兌美元報1.0662；美元兌日圓升穿110水平，報111。

美國10年期債息報1.159厘。

紐約期金升0.1%

紐約期金收報1479.3美元，升1.4美元或0.1%，惟美元上升制金價表現，現貨金於1471美元水平。

責任編輯︰梁浩碩