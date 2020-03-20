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【美股收市】5央行救市美元強 道指收市漲188點納指升2.3%

環球經濟金融 04:47 2020/03/20

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美股午後市況漸穩，收企2萬點之上，科技股有趁低吸納，納指升2.3%跑贏大市，微軟（Microsoft，美︰MSFT）升1.7%，加上早段跌市主因的重磅股波音（Boeing，美︰BA）繼早段大跌逾1成後，收市僅跌4%，助大市反彈。

新冠肺炎疫情對金融市場影響持續，美國、歐洲、日本、澳洲及英國5大央行聯手救市。惟流動性仍然緊張，股市拋售潮未完，道指周四早段曾跌逾700點，其後在科網股帶動下，逐步喘穩。資金湧向美元，美滙指數升穿102關口。

美滙指數急升最多1.7%，創3年高位102.84；對上9個交易日，美滙指數已累升超過7%。

英鎊早段曾跌1.2%，連續第二日改寫25年低位至1.1474美元，兌港元跌穿9算，低見8.9087；尾市跌0.6%，報1.1536美元及8.9552港元。澳元早段曾挫4.6%，低見0.551美元，尾市跌0.4%，報0.5748美元。

歐元及日圓卻未能扭轉跌勢，跌幅分別達2.2%及2.5%，低見1.068美元及110.76兌1美元，每百日圓報7.0114港元。

截至本港今晨4時（即收市），道指升188點，報20087點，升幅0.9%；標指升11點，報2409點，升幅0.5%；納指升160點，報7150點，升幅2.3%。

英鎊 標準普爾500指數 美滙指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 美股 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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