【美股午市】 道指震盪2萬關失而復得 英鎊喘穩

新冠肺炎疫情對金融市場影響持續，美國、歐洲、日本、澳洲及英國5大央行聯手救市。惟流動性仍然緊張，股市拋售潮未完，道指周四早段曾跌逾700點，其後在科網股帶動下，逐步喘穩，惟午市走勢再度轉差一度失守2萬關，幸好市況很快轉跌為升。美短長債息亦大幅回落。

截至本港今晨1時45分，道指升286點，報20185點；標指升17點，報2416點；納指升233點，報7223點。

資金湧向美元，美滙指數升穿102關口，最高曾升1.5%至高見102.68，暫報102.43，升1.3%。

主要貨幣全綫走弱，英鎊早段曾跌1.2%，連續第二日改寫25年低位至1.1474美元，兌港元跌穿9算，低見8.9087港元，惟午市回升0.1%，報1.1615美元，兌港元重上9算關，報9.0146港元。

澳元同樣先跌後升，早段曾挫4.6%，低見0.551美元，午市回升0.7%，報0.5811美元。

歐元及日圓卻未能扭轉跌勢，跌幅同達2.1%，見1.0691美元及110.32兌1美元，每百日圓兌7.0378港元。

隨市況稍見轉穩，標指11個板塊半數上升，非必需消費品升4.4%最標青，能源股升3.7%，科技股亦有趁低吸納，道指成分股微軟升5.2%，思科系統升3.8%，英特爾升1.9%。

其他較大升幅股份包括迪士尼，股價升6.8%，工業股陶氏升7.3%，麥當勞升8.7%。

重磅股波音跌勢紓緩，早段曾挫11%領跌大市，股價跌穿100美元水平，低見90.35美元，午市跌幅收窄至2.9%。

油價周三大跌後，周四反彈，主因美國將購買3000萬桶原油作為戰略儲備。紐約期油和布蘭特期油分別曾急升24%和15%，高見25.28美元和28.62美元。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +286點 20185點 美國標指 +17點 2416點 美國納指 +233點 7223點 歐洲Stoxx 600指數 +2.9% 287.8點 美匯指數 +1.3% 102.43 歐元 -2.1% 1.0691美元 日圓 -2.1% 110.32兌1美元 英鎊 +0.1% 1.1615美元 美國2年債息 -16點子 0.3707厘 美國10年債息 -12點子 1.0635厘 紐約期油 +21% 24.65美元 倫敦布蘭特期油 +12.6% 28.01美元 現貨金 -1% 1471.92美元 ＊截至本港今晨1時50分

責任編輯：李勝君