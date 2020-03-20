【美股午市】 道指震盪2萬關失而復得 英鎊喘穩

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【元首染疫】摩納哥元首阿爾貝二世確診 據報首名元首染疫
新冠肺炎疫情對金融市場影響持續，美國、歐洲、日本、澳洲及英國5大央行聯手救市。惟流動性仍然緊張，股市拋售潮未完，道指周四早段曾跌逾700點，其後在科網股帶動下，逐步喘穩，惟午市走勢再度轉差一度失守2萬關，幸好市況很快轉跌為升。美短長債息亦大幅回落。
截至本港今晨1時45分，道指升286點，報20185點；標指升17點，報2416點；納指升233點，報7223點。
資金湧向美元，美滙指數升穿102關口，最高曾升1.5%至高見102.68，暫報102.43，升1.3%。
主要貨幣全綫走弱，英鎊早段曾跌1.2%，連續第二日改寫25年低位至1.1474美元，兌港元跌穿9算，低見8.9087港元，惟午市回升0.1%，報1.1615美元，兌港元重上9算關，報9.0146港元。
澳元同樣先跌後升，早段曾挫4.6%，低見0.551美元，午市回升0.7%，報0.5811美元。
歐元及日圓卻未能扭轉跌勢，跌幅同達2.1%，見1.0691美元及110.32兌1美元，每百日圓兌7.0378港元。
隨市況稍見轉穩，標指11個板塊半數上升，非必需消費品升4.4%最標青，能源股升3.7%，科技股亦有趁低吸納，道指成分股微軟升5.2%，思科系統升3.8%，英特爾升1.9%。
其他較大升幅股份包括迪士尼，股價升6.8%，工業股陶氏升7.3%，麥當勞升8.7%。
重磅股波音跌勢紓緩，早段曾挫11%領跌大市，股價跌穿100美元水平，低見90.35美元，午市跌幅收窄至2.9%。
油價周三大跌後，周四反彈，主因美國將購買3000萬桶原油作為戰略儲備。紐約期油和布蘭特期油分別曾急升24%和15%，高見25.28美元和28.62美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+286點
|20185點
|美國標指
|+17點
|2416點
|美國納指
|+233點
|7223點
|歐洲Stoxx 600指數
|+2.9%
|287.8點
|美匯指數
|+1.3%
|102.43
|歐元
|-2.1%
|1.0691美元
|日圓
|-2.1%
|110.32兌1美元
|英鎊
|+0.1%
|1.1615美元
|美國2年債息
|-16點子
|0.3707厘
|美國10年債息
|-12點子
|1.0635厘
|紐約期油
|+21%
|24.65美元
|倫敦布蘭特期油
|+12.6%
|28.01美元
|現貨金
|-1%
|1471.92美元
|＊截至本港今晨1時50分
責任編輯：李勝君