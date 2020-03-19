香港電訊下月推5G服務　月費198元起

香港電訊（06823）宣布，將於4月1日推出5G服務，料將成為香港首家流動通訊服務營運商推出真正5G。5G網絡將以傳輸速度10Gbps的高速光纖接通5G發射站，月費最平由198元/8G起。

5G服務推出首階段時，網絡能無縫覆蓋主要黃金地區，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、上環、尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角、紅磡及土瓜灣；指定14家csl及1O1O專門店；主要基礎設施如香港國際機場；大型商場包括太古城中心、海港城、國際廣場、K11購物藝術館、K11 MUSEA、MegaBox、美麗華廣場及太古廣場等。太古廣場及太古城中心更已計劃短期內提供全面的5G覆蓋，公司會繼續伸延網絡覆蓋至全港各區及主要港鐵線路。

由3月20日起，csl及1O1O 5G服務計劃將提供多個本地流動數據用量組合及5G手機服務組合以供客戶選擇，csl月費由198元/8GB至698元/300GB+無限上網；1010月費由299元/8GB至759元/300GB+無限上網。由4月1日起，csl旺角旗艦店將設有「5G服務體驗專區」，讓客戶親身體驗5G手機及一系列精彩的5G視聽娛樂服務。