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【阿里巴巴】馬雲捐贈東南亞4國200萬口罩 及防護服面罩等物資

金融經濟 22:16 2020/03/19

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馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會宣佈，將向馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓4國捐贈超過200萬件醫療物資。

新冠肺炎疫情全球擴散，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲旗下馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會最新宣佈，將向馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓4個東南亞國家捐贈超過200萬件醫療物資，包括口罩、新型冠狀病毒檢測試劑盒及防護服。

兩家公益基金會已經分別與馬來西亞，印尼，泰國和菲律賓政府接觸，合共捐贈200萬個口罩、15萬套病毒檢測試劑盒、2萬套防護服及2萬件面罩，希望能協助上述國家應對疫情。

馬雲公益基金援引1990年北京亞運會開幕式歌曲《亞洲雄風》歌詞稱「亞洲，樹都根連根，雲都手拉手」，以表達對亞洲各國抗擊疫情的支持。基金會又指，亞洲其他國家的應急物資正在緊急籌措，並正在跟各地機構聯繫。

事實上，新冠肺炎疫情在全球爆發以來，馬雲公益基金會與阿里巴巴公益基金會已經相繼向日本、南韓、伊朗、意大利、西班牙、比利時、法國、斯洛文尼亞、美國及全非洲54個國家捐贈醫療物資，當中包括口罩、防護服、防護面罩、及檢測試劑盒等，支持各地防控疫情。

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疫情 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 口罩 東南亞 阿里巴巴 武漢肺炎 冠狀病毒 新冠肺炎

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