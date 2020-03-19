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港股無運行　樓市蝕讓成交急增

22:08 2020/03/19

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恐慌情緒持續升溫，不少業主劈價賣樓，更要蝕本離場。值得留意的是，今日市場錄得多宗蝕讓成交，損手逾百萬元。美聯黃森傑說，馬鞍山星漣海3B座高層F室，實用面積769平方呎，三房間隔，原叫價1,150萬元放盤，終大幅劈價200萬元，以950萬元易手。據了解，原業主於2017年以1,154萬元購入單位，現帳面蝕約204萬元。 

元朗GRAND YOHO三房蝕163萬 

中原潘鈺恒說，元朗GRAND YOHO 9座中層F室，實用面積799平方呎，三房套房間隔，去年9月開價1,650萬元放售單位，惟無客問津，上月輾轉減價至1,180萬元，終有實客洽購，並以1,140萬元易手，實用呎價14,268元。據了解，原業主於2016年9月，以1,303萬元購入單位，現帳面蝕163萬元。 

大埔嵐山納米銀主盤　明賺暗蝕 

市場消息指，大埔嵐山6座高層H室，實用面積194平方呎，已淪為銀主盤，最近以330萬售出，帳面僅獲利1萬元，若扣除厘印費、代理佣金等雜項支出，估計蝕逾10萬元離場。 

何文田山畔一房蝕逾百萬 

美聯物業徐艷月說，何文田山畔1座極低層D室，實用面積352平方呎，一房間隔，去年底開價860萬元放售，因應近期市況變動，終劈價130萬元，剛以730萬元易手，減幅高達一成半。據了解，原業主於2016年10月，以約807.324萬元購入單位，現帳面蝕約77.324萬元，若扣除厘印費、代理佣金等雜項支出，實質蝕逾100萬元。 

撰文 : 黃卓賢

二手市場 GRAND YOHO 嵐山 何文田山畔 星漣海

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