【iMoney專訪回顧】四叔榮退　煤氣一哥陳永堅：十送一紅股是恒常做法

中華煤氣（00003）今日公布截至去年底止年度業績，雖然派息維持不變，惟分派紅股比例由傳統10送1，改為20送1。去年年中，中華煤氣常務董事陳永堅接受《iMoney》專訪時，談到公司派發紅股的方針。原文節錄如下：

市場人士指，投資者吸納煤氣的原因：煤氣「不只公用股咁簡單」，她除了派息穩定外，十年來都有「十送一」紅股，此外其內地業務增長相當可觀，令煤氣多年來備受投資者追捧。先說派息，煤氣近年每股派息維持在0.35元，並無因為派發多了紅股而減少每股派息。至於送紅股，送紅股方式需要公司有不錯基本面支持才見效，由於煤氣的業績有保證，股民拿了紅股後不會輕易拋售，令市場上不會突然出現龐大沽壓，股價相對有保證。

市場人士關注「四叔」榮休後，公司方針會否改變，尤其是「十送一」紅股策略。中華煤氣常務董事陳永堅在接受本刊專訪時表示︰「這是我們恒常的做法，除了2008年金融海嘯停了一年，之後我們在2009年再向股東派發『十送一』，現在已10年了，這是我們的傳統，已有慣常性，我們當然希望能夠繼續，但也要看業績情況。事實上，『十股送一股』外，由於我們也將股息鎖定在0.35元，多派10%紅股，代表股息派多了10%，我們要再派多些錢出去，究竟我們有沒有這能力去派就要視乎業績。當然我們不會只看一年的業績，而是看長期性的業績，作為管理層當然希望能達到，但實際上做不做到也要看公司的增長。」

原文節錄於606期《iMoney Wealth》封面故事。