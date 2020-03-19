騰訊員工平均年薪84萬　寫一行代碼袋19元？

▲ 騰訊員工平均年薪84萬，月薪7萬？

騰訊（00700）業績放榜，投資者最關心是亮眼的財報，去年收入按年增長21%至3,773億元（人民幣，下同），Non-IFRS純利增長22%至943.5億元。作為全球都能位居前列的互聯網公司，綜合多年表現，騰訊營收及盈利能力依然強勁，員工薪金福利也令人垂涎。

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員工平均年薪84萬 今年還漲薪7萬

騰訊最新數據，截至2019年底，騰訊員工一共62885名，比前一年多8576人。

去年支付的薪酬和福利達531.23億元，該數字為公司用人成本，包含內地政府要求繳付的「五險一金」及個人所得稅。

若以此推算，平均每人年薪+福利約84.48萬，以1年12薪（當然有可能是14薪或以上），月薪7萬元。相較上一年的77.62萬，騰訊員工平均每人漲薪約7萬元，相當於工作一年，漲月薪約5000。

騰訊「程序猿」每寫一行代可袋19元

但上述計算是包括高層的薪金在內計算，用以下述方式或更為實際。

騰訊去年在研發開支303.87億元，比2018年增加32.49%至229.36億元。而支付研發人員薪金總額是244.78億元。

《騰訊研發大數據報告》披露，騰訊研發人員佔總員工66%，即41504名，以此推算，平均每名研發人員年薪約59萬元。此外，報告指，騰訊研發人員一共新寫12.9億行代碼，即平均每人每年新寫3.1行代碼，而一條代碼價值19元。

參照內地物價水平及人均可支配收入，騰訊成為內地打工一族的理想就業公司，也是每年應屆畢業生就業TOP1選擇。

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