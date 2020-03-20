為何新一期居屋變賣剩蔗

新冠肺炎肆虐，新一期居屋銷情進展緩慢，除因為疫市延礙揀樓及影響入市信心外，與新居屋的開則戶型設計，以及地段配套升值潛力也有莫大關係。

新一期居屋3個月只售出6成單位，銷情緩慢

戶型、地段潛力、經濟前景影響銷情

近來新居屋改細則，未必合市場需求

新一期居屋共涉及4,871伙，在去年12月9日起發售，根據成交資料冊顯示，未計重售單位，3個多月累售約3,069伙，佔整體6成多，相對2018年居屋和2017年居屋開售個多月已售出70%和84%，今年的銷情進度未如理想。

事實上，新一期居屋共收30.9萬份申請表，超額逾60倍，理應可順速沽清。不過，即使新居屋以市價59折出售，準買家揀樓前也有多重考慮。

今期新居屋申請，計及綠白表家庭及有長者家庭申請達13.6萬人，雖然家庭分配額佔單位總數達9成，但6個新居屋屋苑之中，一般較迎合家庭客需要的2至3房中大型單位比例卻不多，只有1,370多伙，不足3成。

以各屋苑的銷情來看，大單位往往是最先被用家選購，所以提供較多2至3房的屋苑，大部分銷情不錯，如全數為2至3房的何文田冠德苑已全數沽出，將軍澳雍明苑亦售出逾半數單位。但中大型單位比例最少並位處舊區的葵涌尚文苑，銷情卻最慢熱。

其次，項目的地段配套以至升值潛力都是買家所關注。兩個位處市區的冠德苑及凱德苑銷情明顯理想，其中何文田冠德苑地勢高景觀開揚、配套成熟，也屬34名校網，加上已屆現樓，是首個沽清的屋苑。相反沙田旭禾苑實際位置在火炭工業區內，有噪音及社區設施不足的情況，目前只沽出逾3成單位。

另一方面，疫情擴散至「全球大流行」，打擊本地經濟及就業前景，以零售、飲食、酒店等行業受影響較嚴重，而申請新居屋的主要正是中低收入人士，即使居屋有政府擔保，但在失業率上升及就業不足的情況，難免亦會擔心未來是否供得起，令不少買家因此卻步。

然而，近年為加快公營房屋供應數量，新居屋的開則由以往主打兩至三房，改以細單位為主，亦有開放式戶，從銷售反應可反映是未必符合用家的需求，故此在要滿足目標量的同時，戶型設計上也理應平衡用家需要。

記者：鍾綺敏

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