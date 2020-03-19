張憶東：海外市場不再是股災　而是金融危機

▲ 張憶東指出，投資者要以長打短，活着，千萬不要用槓桿投資。

興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，海外市場不再是股災，而是金融危機，於2月28號，他判斷市場正在發生金融危機。而且這個金融危機非常快，簡直就像這一次的新冠疫情一樣，會有一個延展風暴。互聯網時代，市場的學習能力太強了，它把這一次短短一個月走完了2008年差不多半年的走勢。

問：美股暴跌的原因是什麼？

張：美股暴跌源於槓桿牛太久 外因來自兩個黑天鵝

3月12號美聯儲大規模地進入干預市場，投放貨幣，但作用有限，整個流動性危機的絞刑架還在不斷地收緊。上周末美聯儲又臨時降息，降到0利率左右，即便如此也看到行情依然是向着崩塌的角度來走。

為何會發生如此情況呢？他表示，美國槓桿牛時間太久了，美股暴跌的外因是兩個黑天鵝，百年未遇的疫情，以及石油的價格戰。

量化槓桿模式是本輪肇事者 由橋水最早推動

他表示，這一次股災到現在還沒有解套的一個模式，全球變成金融危機最大的肇事者就是量化槓桿模式。量化槓桿的模式裡面，最核心的或者說最大的肇事者，大家傳後來被闢謠橋水是最早推動這種操作策略。華爾街全球主流的大型對沖基金，都會用這個模式，這個模式很簡單，就是造空波動率。

ETF贖回踩踏和量化槓桿

美股十年牛市讓大家放鬆警惕，每次看空美股的都會打臉，導致第二個助漲助跌的肇事者是ETF。

過去幾年ETF大規模地發展，好多大型的美國公募基金都是萬億美金規模，風險快速地釋放的時候，遭遇被贖回，而ETF贖回踩踏，又反過來被迫平倉、降槓桿，而且是群體性地踩踏。平倉到後來就會帶來大型的對沖基金、類似於美國資本管理公司，就會出事。

美股貴不是暴跌核心變量 本質的問題是QE

很多人說是不是因為美股貴？張憶東表示，貴不是一個最核心的變量。 2月21號美國大跌之前，標普500動態市盈率19.2倍，和2018年2月份差不多，但是比起2000年互聯網泡沫還是低得多，但是已經屬於高的位置，這不是本質的問題，本質的問題是QE。

張憶東表示，這一次的風險恰恰就是說QE夢想的破滅，QE搞定一切危機的幻覺被打破了，因為過去十幾年伯南克、耶倫搞的這一套全球都在消費，只要有危機，央行就「買買買」，不只是買國債，也買企業債，甚至有可能馬上就要下場買股票了，在此之前主要是買企業債。

美國如何解決暴跌？建議白宮暫停《緊急狀態法》

張憶東表示，必須要把流動性乾枯的邏輯給它扭轉，美國需要盡快地停用《緊急狀態法》。非常之時用非常的策略，把《沃爾克法則》（禁止銀行從自營性質的投資業務，禁止銀行擁有或者是投資、或者是發起對沖基金以及私募基金）至少暫緩或者暫停一段時間，從而讓美國龐大的商業銀行體系站在好友一方，來阻止流動性危機，來打破絞刑架的繩子。否則就算現在的這種QE，就算是現在買股票，只能是說把絞刑架的繩子鬆一鬆，但依然還套在脖子上。

海外市場要小心哪些雷？小心歐美債務危機

張憶東表示，未來半年海外市場有三個雷。最大的一個大雷：歐洲經濟及債務風險，不可低估疫情和股災對其衝擊。第二個大雷：債務風險從歐洲向美國傳遞，警惕美國頁岩油、航空等領域。第三個大雷：美國舉債進行回購股份的風險暴露。

危機會否持續？中期股災有可能結束 但危機在歐美繼續

對於海外危機會否結束，張憶東表示，以一個季度到半年這樣一個中期以及一年以上的長期來看，中期股災有可能結束，但是危機將蔓延到歐洲的債務市場、美國的債務市場。所以，股災結束，危機繼續。

當然這個危機已經不是流動性危機，而是開始向海外的實體經濟進行蔓延了。這是從中期的角度來說，要小心股災之後整個債務風險的暴露。一年以上的情況，歐美經濟去槓桿以及金融去槓桿是必然的，明後年海外市場會繼續保持低迷。

未來歐美怎麼做？未來兩三年歐美將走中國道路 經濟上去槓桿

張憶東表示，QE解決不了的危機，這次是債務槓桿太高了。他表示，未來兩三年，歐美將會走中國的道路，我們的四個自信里道路自信就顯現出來了，經濟方面就是去槓桿，金融去槓桿。他表示，從2、3年的維度來看，中國相對的經濟彈性或者政見是最有優勢。

如何投資？張憶東：規勸大家短期不要亂折騰 立足國內資產1年長綫

海外危機對中國資本市場有何影響呢？張憶東表示，建議大家用長遠的眼光，以長打短，活着，千萬不要用槓桿，因為短期歐美的情況還不好。目前，資金從新興市場向美國市場回流的趨勢還是很明顯，依然不能太樂觀。規勸大家短期不要抄底，立足一年以上配置的長錢，特別是國內的長錢，時刻秉持價值投資，慢慢買。