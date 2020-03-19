【美股開市】道指挫逾700點 美匯指數撲102

環球市場流動性仍然緊張，股市拋售潮未完，道指周三跌逾1300點後，周四開市延續下滑，最多跌721點，報19177點，繼續由波音領跌。資金投入美元，美匯指數上望102。

美國聯儲局晚上宣布，再與其他9家央行達成美元掉期協議，為期半年。其中，澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡及瑞典6家央行的規模為600億美元，丹麥、挪威及新西蘭央行則為300億美元。

重磅股波音（Boeing，美：BA）跌勢未止，再成大市向下的主因，股價挫9.4%，跌穿100美元水平，報92.3美元，相比52周高位的398.66美元，如今只剩不足1/4。

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美元繼續走強，美匯指數高見102.37，是2017年3月來高位，升幅1.2%；在對上9個交易日，美匯指數已經累升超過7%。歐元和日圓曾跌1.7%和1.8%，報1.0726美元和110兌1美元。

英鎊從1985年來的低位稍見反彈，高見1.168美元，升幅0.6%；澳元和新西蘭元一度跌至55.1美仙和54.7美仙，為17年和11年低位，其後回升，報57.98美仙和57.37美仙。

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華府據報正研究推出1萬億美元刺激方案，一度令美債被沽售，但10年債息升至1.226厘後轉勢，再次被投資者吸納，債息回落，低見1.0782厘，跌幅11點子。

油價周三大跌後，周四反彈，紐約期油和布蘭特期油分別曾升17.9%和9.8%，報24.02美元和27.31美元。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 580點 19318點 美國標指 -77點 2320點 美國納指 -85點 6904點 歐洲Stoxx 600指數 -0.7% 277.57點 美匯指數 +0.4% 101.58 歐元 -1.1% 1.0794美元 日圓 -1.5% 109.74兌1美元 英鎊 微升 1.1609美元 美國2年債息 -5點子 0.4828厘 美國10年債息 -5點子 1.1371厘 紐約期油 +10.9% 22.6美元 倫敦布蘭特期油 +4.6% 26.03美元 現貨金 -0.9% 1472.96美元 ＊截至本港晚上9時40分

責任編輯：方賢