【美股開市】道指挫逾700點 美匯指數撲102

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月19日 時間22:00）
環球市場流動性仍然緊張，股市拋售潮未完，道指周三跌逾1300點後，周四開市延續下滑，最多跌721點，報19177點，繼續由波音領跌。資金投入美元，美匯指數上望102。
美國聯儲局晚上宣布，再與其他9家央行達成美元掉期協議，為期半年。其中，澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡及瑞典6家央行的規模為600億美元，丹麥、挪威及新西蘭央行則為300億美元。
重磅股波音（Boeing，美：BA）跌勢未止，再成大市向下的主因，股價挫9.4%，跌穿100美元水平，報92.3美元，相比52周高位的398.66美元，如今只剩不足1/4。
美元繼續走強，美匯指數高見102.37，是2017年3月來高位，升幅1.2%；在對上9個交易日，美匯指數已經累升超過7%。歐元和日圓曾跌1.7%和1.8%，報1.0726美元和110兌1美元。
英鎊從1985年來的低位稍見反彈，高見1.168美元，升幅0.6%；澳元和新西蘭元一度跌至55.1美仙和54.7美仙，為17年和11年低位，其後回升，報57.98美仙和57.37美仙。
華府據報正研究推出1萬億美元刺激方案，一度令美債被沽售，但10年債息升至1.226厘後轉勢，再次被投資者吸納，債息回落，低見1.0782厘，跌幅11點子。
油價周三大跌後，周四反彈，紐約期油和布蘭特期油分別曾升17.9%和9.8%，報24.02美元和27.31美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|580點
|19318點
|美國標指
|-77點
|2320點
|美國納指
|-85點
|6904點
|歐洲Stoxx 600指數
|-0.7%
|277.57點
|美匯指數
|+0.4%
|101.58
|歐元
|-1.1%
|1.0794美元
|日圓
|-1.5%
|109.74兌1美元
|英鎊
|微升
|1.1609美元
|美國2年債息
|-5點子
|0.4828厘
|美國10年債息
|-5點子
|1.1371厘
|紐約期油
|+10.9%
|22.6美元
|倫敦布蘭特期油
|+4.6%
|26.03美元
|現貨金
|-0.9%
|1472.96美元
|＊截至本港晚上9時40分
責任編輯：方賢