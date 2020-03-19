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【美股早市】道指倒升後拉鋸 納指彈1.5% 美匯指數撲102

環球經濟金融 22:41 2020/03/19

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環球市場流動性仍然緊張，股市拋售潮未完，道指周三跌逾1300點後，周四開市延續下滑，最多跌721點，報19177點，繼續由波音領跌。美股3大指數之後倒升，道指曾升73點，其後轉為拉鋸，納指則最多彈2.3%，之後升幅收窄至1.5%。資金投入美元，美匯指數上望102。

美國聯儲局晚上宣布，再與其他9家央行達成美元掉期協議，為期半年。其中，澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡及瑞典6家央行的規模為600億美元，丹麥、挪威及新西蘭央行則為300億美元。

蘋果（Apple，美：AAPL）和微軟（Microsoft，美：MSFT）升1.8％和5.2%，加上早段跌市主因的波音（Boeing，美：BA）倒升0.7%，助大市反彈。

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美元繼續走強，美匯指數高見102.37，是2017年3月來高位，升幅1.2%；在對上9個交易日，美匯指數已經累升超過7%。歐元和日圓曾跌1.7%和1.9%，報1.0726美元和110.18兌1美元。

英鎊從1985年來的低位稍見反彈，高見1.168美元，升幅0.6%；澳元和新西蘭元一度跌至55.1美仙和54.7美仙，為17年和11年低位，其後回升，報57.98美仙和57.37美仙。

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華府據報正研究推出1萬億美元刺激方案，一度令美債被沽售，但10年債息升至1.226厘後轉勢，再次被投資者吸納，債息回落，低見1.0733厘，跌幅11點子。

油價周三大跌後，周四反彈，紐約期油和布蘭特期油分別曾升17.9%和9.8%，報24.02美元和27.31美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +48點 19947點
美國標指 +12點 2410點
美國納指 +155點 7145點
歐洲Stoxx 600指數 -0.5% 278.15點
     
美匯指數 +0.6% 101.77
歐元 -1.1% 1.0796美元
日圓 -1.7% 109.95兌1美元
英鎊 +0.4% 1.1649美元
     
美國2年債息 -5點子 0.4828厘
美國10年債息 -9點子 1.0929厘
     
紐約期油 +9% 22.21美元
倫敦布蘭特期油 +3.1% 25.65美元
現貨金 +0.1% 1487.64美元
     
＊截至本港晚上10時13分    

責任編輯：方賢

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