【美股早市】紐約油急彈24% 美國購3000萬桶戰略儲備

環球市場流動性仍然緊張，股市拋售潮未完，道指周三跌逾1300點後，周四開市延續下滑，最多跌721點，報19177點，繼續由波音領跌。美股3大指數之後倒升，道指曾升73點，其後轉為拉鋸，納指則最多彈2.3%，之後升幅收窄至1.5%。資金投入美元，美匯指數上望102。

油價周三大跌後，周四反彈，主因美國將購買3000萬桶原油作為戰略儲備。紐約期油和布蘭特期油分別急升24%和11%，報25.17美元和27.59美元。

美國聯儲局晚上宣布，再與其他9家央行達成美元掉期協議，為期半年。其中，澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡及瑞典6家央行的規模為600億美元，丹麥、挪威及新西蘭央行則為300億美元。

蘋果（Apple，美：AAPL）和微軟（Microsoft，美：MSFT）升1.8%和5.2%，加上早段跌市主因的波音（Boeing，美：BA）倒升0.7%，助大市反彈。

美國航空公司唔抵幫？10年用3700億回購股票

美元繼續走強，美匯指數高見102.37，是2017年3月來高位，升幅1.2%；在對上9個交易日，美匯指數已經累升超過7%。歐元和日圓曾跌1.7%和1.9%，報1.0726美元和110.18兌1美元。

英鎊從1985年來的低位稍見反彈，高見1.168美元，升幅0.6%；澳元和新西蘭元一度跌至55.1美仙和54.7美仙，為17年和11年低位，其後回升，報57.98美仙和57.37美仙。

【現金為王】現金是最佳避險資產 基金經理笑言應增持1倍

【現金為王】5大央行救市愈救愈跌 市場只信美元

華府據報正研究推出1萬億美元刺激方案，一度令美債被沽售，但10年債息升至1.226厘後轉勢，再次被投資者吸納，債息回落，低見1.0733厘，跌幅11點子。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +48點 19947點 美國標指 +12點 2410點 美國納指 +155點 7145點 歐洲Stoxx 600指數 -0.5% 278.15點 美匯指數 +0.6% 101.77 歐元 -1.1% 1.0796美元 日圓 -1.7% 109.95兌1美元 英鎊 +0.4% 1.1649美元 美國2年債息 -5點子 0.4828厘 美國10年債息 -9點子 1.0929厘 紐約期油 +9% 22.21美元 倫敦布蘭特期油 +3.1% 25.65美元 現貨金 +0.1% 1487.64美元 ＊截至本港晚上10時13分

責任編輯：方賢