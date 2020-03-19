【美股早市】紐約油急彈24% 美國購3000萬桶戰略儲備

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間00:00）
環球市場流動性仍然緊張，股市拋售潮未完，道指周三跌逾1300點後，周四開市延續下滑，最多跌721點，報19177點，繼續由波音領跌。美股3大指數之後倒升，道指曾升73點，其後轉為拉鋸，納指則最多彈2.3%，之後升幅收窄至1.5%。資金投入美元，美匯指數上望102。
油價周三大跌後，周四反彈，主因美國將購買3000萬桶原油作為戰略儲備。紐約期油和布蘭特期油分別急升24%和11%，報25.17美元和27.59美元。
美國聯儲局晚上宣布，再與其他9家央行達成美元掉期協議，為期半年。其中，澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡及瑞典6家央行的規模為600億美元，丹麥、挪威及新西蘭央行則為300億美元。
蘋果（Apple，美：AAPL）和微軟（Microsoft，美：MSFT）升1.8%和5.2%，加上早段跌市主因的波音（Boeing，美：BA）倒升0.7%，助大市反彈。
美元繼續走強，美匯指數高見102.37，是2017年3月來高位，升幅1.2%；在對上9個交易日，美匯指數已經累升超過7%。歐元和日圓曾跌1.7%和1.9%，報1.0726美元和110.18兌1美元。
英鎊從1985年來的低位稍見反彈，高見1.168美元，升幅0.6%；澳元和新西蘭元一度跌至55.1美仙和54.7美仙，為17年和11年低位，其後回升，報57.98美仙和57.37美仙。
華府據報正研究推出1萬億美元刺激方案，一度令美債被沽售，但10年債息升至1.226厘後轉勢，再次被投資者吸納，債息回落，低見1.0733厘，跌幅11點子。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+48點
|19947點
|美國標指
|+12點
|2410點
|美國納指
|+155點
|7145點
|歐洲Stoxx 600指數
|-0.5%
|278.15點
|美匯指數
|+0.6%
|101.77
|歐元
|-1.1%
|1.0796美元
|日圓
|-1.7%
|109.95兌1美元
|英鎊
|+0.4%
|1.1649美元
|美國2年債息
|-5點子
|0.4828厘
|美國10年債息
|-9點子
|1.0929厘
|紐約期油
|+9%
|22.21美元
|倫敦布蘭特期油
|+3.1%
|25.65美元
|現貨金
|+0.1%
|1487.64美元
|＊截至本港晚上10時13分
責任編輯：方賢