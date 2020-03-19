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【熊市來襲】美股大跌兇手是ETF贖回？數據分析指並非如此

金融經濟 21:37 2020/03/19

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雖然美股跌勢急劇，但美股ETF仍錄得資金流入。

電影《沽注一擲》(The Big Short)中的角色原型人物、於2008年金融海嘯前做淡房貸債券而為大賺一筆的對沖金經紀Michael Burry去年曾表示，當時市場上指數基金的大規模流入，與金融海嘯前情況相似。在近期跌市中，市場上有不少人認為，美股跌勢如此急劇，是由於包括指數ETF在內的大規模的基金贖回。

ETF真的是兇手？

光大證券統計指出，整體上今年以來美國ETF仍呈現資金淨流入的狀態，雖然近三周有一定資金流出，但在美股多次熔斷的近一周中，ETF呈現資金淨流入。

在美股第三次熔斷當天，即3月16日，美國ETF市場錄得24.１億美元資金淨流入；而在3月10日至3月16日期間，美國ETF市場更錄得44.33億美元淨流入。

由數據顯示，投資者未有因股市下跌而大規模贖回ETF，甚至主動買入ETF撈貨。從過往歷史來看，股市表現與ETF資金流入存在某程度上的反向走勢。

標普500ETF跌市受捧

美國最大的標普500ETF即近期亦錄得較多流入，3月16日單日資金流入75億美元。而從申贖、成交資金的佔比來看，近期ETF在美國一級市場申贖的資金在標普500總成交中的佔比很低，而二級市場成交則十分活躍。各標普500ETF的申贖金額佔標普500指數成分股總成交額的比例平均不足4%。

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