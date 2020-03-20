【法國疫情】法國人不搶廁紙 只囤積法包

▲ 正當世界各地民眾囤積廁紙等物資，法國民眾選擇囤積法包。

法國疫情持續，新冠肺炎確診數字已超9,000宗，全國採取封城措施，麵包店是僅餘仍能每日都可營業的商店。正當世界各地民眾囤積廁紙等物資，法國民眾選擇囤積法包。有麵包店指，法包的銷量比以往增一倍。

法新社報道指，法國民眾出現囤積法包的情況。在巴黎北部一間超市內的麵包店，營業經理表示，法包銷量比以往增一倍，每日賣出800條法包。

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他又指，雖然該店在晚上8時才關門，但早在下午3時已售光所有法包。他表示，以往民眾只會每日購買半條或一條法包，但現在一般會一次過購買4或5條。

法國麵包店聯會主席拉貝（Matthieu Labbe）指，有人甚至想一次過購買50條法包，有麵包店因為出現囤積法包的情況，而推出限購的措施。

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拉貝澄清指，民眾不需要擔心法包的供應，因現時麵粉、酵母粉、鹽等的供應都正常。數據顯示，法國每年平均售出90億條法包。

法國全國麵包店聯盟主席Dominique Anract形容，對於法國人而言，法包不只是一種食物，亦是人與人之間的一種社會聯繫，不少法國人的生活習慣是每日都到麵包店買麵包，藉此與其他人聊天。