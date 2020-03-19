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【熊市來襲】股神巴菲特入市撈貨 「負利率嚇不到我」

金融經濟 21:09 2020/03/19

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巴菲特表示，自己沒有被負利嚇怕。

包括美股在內的環球股市近期暴跌，各國央行紛紛減息救市，美國聯邦基金利率跌至0至0.25厘水平，距離負利率只有一步之遙。「股神」巴菲特接受訪問表示，負利率令他感到困惑「但並沒有嚇到我」。

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股神難估利率走勢 鍾愛買股多過債

巴菲特坦言，他不是預測利率走勢的專家「從來都無法預測利率」但他認為利率對市場走勢相當重要。 

巴菲特長期以來一直偏愛股票，其股票投資組合在去年年底突破了2480億美元。他2月份巴郡業績發布時給予股東的中指，如果長期維持當前的利率，及低公司稅，從長遠而言股票肯定會跑贏長期的固定利率債務工具。

疫情可能處於最壞階段 股神入市撈貨
對於新冠肺炎疫情，巴菲特稱，現時無人知道疫情將持續多久、規模有多大，目前疫情可能仍處於最壞的階段。

在美股暴跌之際，巴菲特亦增持了達美航空和（美︰DAL）及紐約梅隆銀行（美︰BK）。巴菲特此前公開表示，此次因新冠肺炎疫情和油價大跌所導致的危機，危害比不上2008年。

據巴郡提交的信息披露報告，巴菲特3月3日完成對紐約梅隆銀行的增持，但在巴菲特入市後，航空股和銀行股都繼續大跌。

相關文章︰【熊市來臨】股神巴菲特單月損手約800億美元

 

股票 經濟 美股 巴菲特 航空股 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 增持

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