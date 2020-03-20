【新冠肺炎】中國零售客源大減　德勤：一半企業料年內會入不敷支

新冠肺炎疫情對企業營運帶來顯著影響，尤其以零售行業最為顯注。據德勤中國與中國連鎖經營協會的最新調查顯示，不少中國零售企業面臨運營及財務挑戰，並面對物流運輸受阻、銷售人員無法全部到崗、營業場所關閉，客戶需求下降等難題。

《新冠肺炎疫情對中國零售行業財務及運營影響調研報告及行業趨勢展望》報告訪問了來自全國15個不同省份及主要城市，覆蓋了包括超市、便利店、綜合購物中心、電商等各類商業模式的企業，以了解疫情對其影響。調查結果指出，超過90％的企業客源受到影響，其中超過37％指疫情導致其客源減少超過一過。至於疫情對電商客源影響最小，近三分之二電商客源未受到影響，為提供送貨上門等服務的電商，訂單更是爆增。

由於客源受到影響，約59％受訪企業預計第一季度收入減少。另約一半受訪企業表示，預期未來12個月內將面臨資金入不敷支的風險，其中超過20％的企業已經出現或預計在3個月將出現現金流缺口。面對現金流壓力，企業最希望與銀行商議利率優惠政策。

「雲消費」將愈來愈普及

報告認為，是次新冠肺炎疫情將使中國零售行業短期承壓，建議企業可有四方面措施應對：１）現金流監控管理 ２）融資及引入投資者 ３）整體重整 ４）加快轉型。但長期來看，此次疫情既是挑戰又是機會，為行業轉型帶來了契機，因隨著「無接觸」等新消費需求的出現，相信「雲消費」在零售行業將愈來愈普及，而零售行業的運營、銷售和供應鏈模式也將進一步向數碼轉型。

責任編輯：蘇穎琪