煤氣陳永堅：考慮財務狀況及未來預測 「20送1」紅股是合理安排

▲ 煤氣公司常務董事陳永堅，今年減少派送紅股比例屬合理考量。

煤氣公司 （00004） 在最新業績中將派紅股比例由往年「10送1」改為「20送1」，常務董事陳永堅回應指，經歷去年社會事件及今年疫情，減少派送紅股比例屬合理考量。他坦言︰「紅股唔係一定年年要送」，2008財政年度就曾不派紅股，現市況下，「20送1」已是合理安排。

陳永堅表示，作出派息決定時要考慮集團財務狀況及未來預測，雖然「個個董事都希望派紅股，包括兩位主席都係」，但派紅股亦意味着現金股息會額外增加。至於未來會否恢復10送1紅股比例，他指要視乎業務情況。

今年首兩個月內地燃氣銷量跌兩成

去年業務方面，陳永堅指，由於去年氣溫特別高，加上下半年受到社會事件影響，令香港燃氣銷量受壓。與此同時，內地燃氣業務亦受到中美貿易戰影響，工廠生產減少，更有部分廠家將生產綫遷離中國，影響燃氣銷售表現。

他又表示，受新冠肺炎疫情影響，今年首兩個月內地燃氣銷量下跌約2成，項目建設進度亦受阻。集團於江蘇省的先進生物柴油項目，原訂於4月中投產，但現時預計要第三季才能投產。他表示，該項目有約500工程人員負責施工，目前已全部到位。

他又透露，集團在內地有14位員工染上新冠肺炎，其中一位不幸離世，其餘已康復出院。

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