一文看清PS5公布系統技術！相容PS4遊戲軟件+超高速SSD

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香港電訊公布5G方案 今年內5G覆蓋全港90%
Sony原定於遊戲開發者大會（GDC 2020）上發布PlayStation 5（PS5）的系統設計技術說明影片，惟受新冠肺炎疫情影響取消，改於直播公開。然而PS5的系統設計技術說明影片發布直播中，仍未透露PS5的外觀設計、價格及遊戲陣容！而對比微軟的Xbox Series X遊戲主機規格，PS5又有何不同？
|規格比較
|PlayStation 5 （PS5）
|Xbox Series X
|CPU
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|GPU
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|系統記憶體
|GDDR6 16GB
|GDDR6 16GB
|高速儲存
|客製825GB高速SSD（讀取速度每秒5.5GB）
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1TB定制NVMe SSD（讀取速度每秒2.4GB）
支援USB HDD擴充
|遊戲光碟
|4K Ultra HD Blu-Ray藍光碟
|4K Ultra HD Blu-Ray藍光碟
PS5系統架構首席設計師 Mark Cerny 主持講解PS5導入的超高速 SSD 固態硬碟，以及其他重要技術。Mark Cerny表示，其為了發揮 SSD 的最大優勢，採用特製的控制器，12 個 NAND Flash 介面，能提供讀取速度達 5.5GB/s 的高速傳輸能力。而PS5的CPU及GPU將使用動態變頻，依照用戶遊玩的遊戲自動調整效能，降低耗電量及溫度，官方稱可降低約10%耗電量。
此外，其遊戲音效將透過「 Tempest 3D AudioTech 」引擎處理，令聲效具有3D立體音效。並且針對耳機、電視喇叭、環繞音響三大音響設備的進行多元化的調整。
惟PS5的外觀設計、價格、遊戲陣容，仍有待官方公布。綜合外媒早前報道，PS5至少售470美元（約3,649港元），Xbox Series X則估計售499美元（約3,880港元）。
責任編輯：張寶燕