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一文看清PS5公布系統技術！相容PS4遊戲軟件+超高速SSD

科技 19:50 2020/03/19

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PlayStation 5（PS5）的系統設計技術說明影片終於登場，對比微軟的Xbox Series X遊戲主機規格，PS5又有何不同？

Sony原定於遊戲開發者大會（GDC 2020）上發布PlayStation 5（PS5）的系統設計技術說明影片，惟受新冠肺炎疫情影響取消，改於直播公開。然而PS5的系統設計技術說明影片發布直播中，仍未透露PS5的外觀設計、價格及遊戲陣容！而對比微軟的Xbox Series X遊戲主機規格，PS5又有何不同？

規格比較 PlayStation 5 （PS5） Xbox Series X
CPU
  • 8 核心 AMD Ryzen Zen 2
  • 最高達 3.5GHz
  • 8 核心 AMD Ryzen Zen 2
  • 最高達 3.8GHz
GPU
  • RDNA 2架構
  • 主頻1.825GHz
  • 52個CU
  • RDNA 2架構
  • 主頻2.23GHz
  • 36個CU
系統記憶體 GDDR6 16GB GDDR6 16GB
高速儲存 客製825GB高速SSD（讀取速度每秒5.5GB）

1TB定制NVMe SSD（讀取速度每秒2.4GB）

支援USB HDD擴充
遊戲光碟 4K Ultra HD Blu-Ray藍光碟 4K Ultra HD Blu-Ray藍光碟

>>>微軟公布Xbox Series X規格　加速光追功能

PS5系統架構首席設計師 Mark Cerny 主持講解PS5導入的超高速 SSD 固態硬碟，以及其他重要技術。Mark Cerny表示，其為了發揮 SSD 的最大優勢，採用特製的控制器，12 個 NAND Flash 介面，能提供讀取速度達 5.5GB/s 的高速傳輸能力。而PS5的CPU及GPU將使用動態變頻，依照用戶遊玩的遊戲自動調整效能，降低耗電量及溫度，官方稱可降低約10%耗電量。

此外，其遊戲音效將透過「 Tempest 3D AudioTech 」引擎處理，令聲效具有3D立體音效。並且針對耳機、電視喇叭、環繞音響三大音響設備的進行多元化的調整。

惟PS5的外觀設計、價格、遊戲陣容，仍有待官方公布。綜合外媒早前報道，PS5至少售470美元（約3,649港元），Xbox Series X則估計售499美元（約3,880港元）。

責任編輯：張寶燕

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