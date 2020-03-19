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金管局拆解美元流動性緊張原因　料情況逐漸改善

金融經濟 19:32 2020/03/19

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美元流動性緊張，衝擊環球資產價格

美聯儲3月內接連兩次無預警減息，幅度達1.5厘，又推出了多項措施，為市場注入大量流動性，然而最近美元仍呈現流動性緊張的情況。金管局副總裁李達志撰文，指原因是與美元成為避險工具，以及金融機構傾向持有更多美元現金所致，相信各央行推出紓緩措施後，情況會逐漸改善。

美金成避險工具

李達志稱，歐美國家新型冠狀病毒疫情在過去幾星期不斷擴大，引致很多地方的經濟活動近乎停頓，金融市場也大幅下調。這促使投資者的避險情緒升溫，把資金從股票市場甚至其他資產市場調走，持有更多現金，而美元更成為很多投資者的首選避險工具

此外，很多金融中介機構亦在這種市況下傾向持有更多美元現金，以應付客戶提款要求，為自己的投資增加按金，或其他不時之需。基於市場供求，美元流動性近日因而變得緊張，也令到美元資金的拆借成本相應提高，並未隨美聯儲調低政策利率而下降。

李達志續指，看到美聯儲和幾家主要央行聯手推出紓緩措施，相信美聯儲減息以及其他增加美元流動性的措施可能需要一些時間才能充分發揮出它們的政策傳導作用，不過情況應該是會逐漸改善

港貨幣市場運作保持有序

至於香港，在聯匯制度下，港元同業拆息水平會受到美元息率的影響，所以美息上升一定程度上也令港息在過去幾天一直企穩。此外，港元拆息也會受市場本身對港元資金需求等因素影響，而最近的集資活動以至季結等因素都令市場對港元資金需求增加

李達志強調，香港貨幣市場運作保持有序，銀行間的港元拆借活動正常進行。以一個月期的拆息為例，目前1至2厘的水平也並不算太高，至於隔夜拆息大多保持在1厘左右，到了下午當銀行較爲確定當天的支付需要後，隔夜拆息往往更會顯著下調。

整體而言，香港銀行體系資本充足，流動性亦保持充裕。此外，銀行持有的1萬億元外匯基金票據亦為體系的流動性提供了强大緩衝，而金管局的流動資金安排在有需要時亦可以為銀行提供支援。

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