波音大得不能倒 特朗普必救 免成雷曼翻版

美國飛機巨企波音（Boeing，美：BA）禍不單行，本來熱賣的機款737 MAX接連發生空難，導致全球停飛兼停產，安全問題至今尚未解決。737 MAX復飛無期之際，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續肆虐，航空業死寂，航空公司停買客機，波音狀況惡化為生存危機，不得不向總統特朗普求救。

涉百萬飯碗，大得不能倒

見死不救，恐成雷曼翻版

拯救有條件，免沒完沒了

美國航空公司唔抵幫？10年用3700億回購股票

空難疫情夾擊 波音勢危

危機來勢過於洶湧，波音貴為全球最強軍工企業也抵擋不住，要開聲求華府出手打救。CNBC資深股評人克拉默（Jim Cramer）直言，若華府不救，波音將山窮水盡（run out of money）。

從波音股價可一窺情況有多誇張。去年3月埃塞俄比亞航空空難後，波音股價也不過由400多美元，跌至300多美元，之後橫行，仍然穩守道指最權重股地位。

惟新冠肺炎疫情蔓延全球，特別是歐洲及美國全面大爆發後，波音股價過去一個多月猶如高空擲物式急挫，一度失守100美元大關，紅底股不再，直至近日國會救市方案傳出好消息，才反彈至150美元樓上。

股價一個月暴跌逾7成，無疑相當驚嚇，惟若擔心波音會因此倒下，則有點杞人憂天。

波音是甚麼？根本就是大得不能倒的典型，亦是特朗普（Donald Trump）多番表揚的美國企業，更是「美國製造」（Made in America）的象徵，很難想像華府可以對波音見死不救。

【現金為王】5大央行救市愈救愈跌 市場只信美元

涉百萬人飯碗 不得不救

首先，這間巨無霸企業聘用250萬人，做波音生意的供應商，多達1.7萬間，波音執笠大裁員，造成的就業問題，絕對不是美國政府想面對的，遑論特朗普正競逐連任。

波音生意好壞，足以左右美國國內生產總值（GDP）增長。飛機是十分昂貴的物品，新機售價動輒以億美元計，貴得令波音成為美國最大出口商，也是大幅減少中美貿易赤字的關鍵。

其次，波音涉及美國製造業的尊嚴，是美國工業的標誌性企業，大家還記得特朗普上任之始，特地到波音廠房探班嗎？

至於尊嚴對特朗普有多重要，相信不用再費筆墨向大家解釋。

最後，金融市場遭受病毒入侵，本已十分虛弱，流動性異常緊張，企業債市場更是草木皆兵。若波音倒下，勢必是壓倒市場的最後一根稻草，一旦市場信心盡毀，恐成雷曼事件翻版，引發更大災難。

雖然波音要求高達600億美元拯救航天業，金額等同美國餐飲聯會要求援助的一半，但救與不救，選擇很簡單，必然是不惜一切保護波音。波音甚至有牙力跟華府講數，講明就算接受拯救，亦不會讓政府入股。

【澳元走勢】大跌至4.3算 澳洲央行突再減息0.25厘

拯救有條件 免沒完沒了

不過，華府應汲取2008年金融海嘯的教訓，出手要有章法，必須附有嚴格條件。當年華爾街大行獲救，數年後浴火重生，卻只有高層及股東受惠，派發巨額花紅自肥、或大舉回購股份的事件，實在不應重演。

雖說新冠疫情是無人可預知的黑天鵝事件，但波音如今出事，自己亦有責任。波音近年頻頻回購股票，托住股價，過去10年的現金流共584億美元，卻花74%或434億美元在回購上，益晒高層股東，卻令危機來臨時沒子彈抵禦。

另一邊廂，蘋果（AAPL）因內地停工重挫，但因為持有大量現金，始終穩如泰山。明明是波音管理層自己管理出問題，苦果卻由納稅人去承受，恐引發道德風險，這種狀況不改變，危機只會沒完沒了。

【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐（訂戶專享）