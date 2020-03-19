九巴母企載通去年少賺16% 載客量1月下旬起跌幅「非常顯著」

▲ 九巴去年總載客量達10.2億人次，即每日平均280萬人次

九巴母公司載通國際 （00062） 公布全年業績，去年股東應佔盈利為6.1億元，倒退15.9%，末期息亦較上年削減22.2%至每股0.7元；全年計派息跌16.7%至1元。

九巴去年車費收入為68.7億元，按年升0.6%；總載客量達10.2億人次，即每日平均280萬人次，維持2018年水平，惟除稅後盈利按年跌27.5%至3.1億元。集團解釋，盈利倒退主要由於員工成本上升，以及去年社會事件導致公共交通服務嚴重受阻所致。另一方面，2018年九巴盈利包含第三方責任準備金的一次性回撥，但政府燃油補貼抵銷了部分上述的負面影響。

至於龍運巴士，去年車費收入為6.4億元，增長14%，主要由於上半年「A」線網絡服務需求上升，以及隨著港珠澳大橋於2018年10月下旬通車後帶來之額外訪客，令「A」線乘客量持續增加。然而，由於受社會事件影響，增長在去年下半年停滯不前。龍運於去年錄得4,580萬人次的總載客量，即每日平均為12.6萬人次，按年增10.4%。

預告載客量大跌

載通國際表示，新型冠狀病毒於2020年1月底爆發，學校延長停課安排，部分政府公務員及不少企業僱員實行留家工作，旅遊、零售、銀行等行業大幅萎縮，令九巴及龍運自2020年1月下旬的載客量錄得「非常顯著的跌幅」。

集團續指，雖然香港經濟前景充滿困難，但集團已適時作出班次調整及節省資源的安排，並會繼續靈活調配車隊，採取適當措施開源節流，確保業務可持續發展。

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責任編輯：謝智聰