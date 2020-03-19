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香港電訊公布5G方案　今年內5G覆蓋全港90%

科技 18:54 2020/03/19

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香港電訊宣佈，將於4月1日推出 5G 服務。（受訪者提供圖片）

香港電訊今宣布，將於4月1日正式推出5G服務。香港電訊強調，公司在通訊網絡、技術、頻譜及基站均有優勢，有望為客戶提供穩定的5G服務。而旗下的csl.及1010將由2020年3月20日起提供多個本地流動收據用量組合及5G手機服務組合以供客戶選擇，月費由港幣198元（8GB）起。

CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠指，現時4G月費計劃的用戶（8GB或以上）只要前往門市登記，即可轉用5G網絡。另外，若5G用戶需要使用更多數據用量，只需10元即可有2GB的Top Up 5G數據。

解決「5G禁區」　以4.9GHz取代3.5GHz

香港電訊工程部董事總經理林榮執指，公司除了是香港唯一擁有固定及流動通訊網絡及技術，更是香港擁有最多跨頻段頻譜的電訊商。除了其他競爭對手都有的3.5GHz之外，公司亦有4.9GHz頻段。

【5G】香港電訊下月推5G　將於旗艦店設5G體驗區

現時，香港電訊在香港坐擁3200個4G基站，亦已把3.5GHz的5G訊號發射加入上述4G基站內。「現時公司除了在銅鑼灣、中環及尖沙咀等主要地區已做好3.5GHz頻段的5G室外覆蓋外，亦已在機場三個客運大堂都覆蓋5G網絡。」林榮執續指，公司預計在今年內將可把5G覆蓋伸延至全港各區的90%。而於3.5GHz頻段被限制的大埔及離島區，公司將以4.9GHz頻段取代3.5GHz，為該區用戶提供5G網絡服務。

記者：楊匡然

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