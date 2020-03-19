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光大控股派末期息0.23元縮水4成　長期看好飛機租賃業務「商機無限」

金融經濟 18:54 2020/03/19

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光大控股首席執行官趙威指，疫情對全球航空業短期產生陣痛，長期看好前景，商機無限。

光大控股 （00165） 公布去年業績，錄得純利22.4億元，按年跌28%。每股盈利為1.33元，按年跌28%；派末期息每股0.23元，較去年縮減42.5%；連同中期息，全年派息每股0.48元。

光大控股去年與中飛租賃 （01848） 成立3.5億美元（約27元）規模的ARG老舊飛機拆解基金，拓展飛機租賃全産業鏈業務。但新冠肺炎疫情全球蔓延，多國進入戒嚴，發布限制入境令，令全球航空業陷入危機。

執行董事兼首席執行官趙威認為，航空業短期內受疫情帶來的陣痛，如果當疫情得到緩解，中長期看好前景，並形容為「商機無限，信心滿滿」。他續指，中飛租賃去年進行新資產管理模式及拓展全産業鏈，相信能夠對沖疫情帶來的負面影響。

趙威稱，疫情對全球經濟產生負面影響，令資本市場恐慌，集團經營業務亦受打擊。但集團此前曾歷過98年、08年金融危機，對這次疫情亦作充分準備，將繼續按投機計劃及策略進行投資，並在危機中把握併購機會。

集團去年收入為55.2億元，按年升2%；已賺取管理費收入為接近9億元，按年增加7%。在基金管理業務中，母基金去年為管理費收入貢獻1.8億元，按年升2倍，收入佔比約2成。

首席戰略官蘇曉鵬表示，母基金既能夠直接投資基金也可投資項目，集團目前管理7隻母基金，規模約206億元人民幣。今年將繼續在華東、華南等經濟發達地區，且發揮光大集團協同效應，募投有價值的項目。

光大控股旗下基金的資產管理總規模達1570億元，按年增加9%，其中人民資產佔比74%，非人民幣資產佔比升至26%約402億元。

執行董事兼首席財務官鄧子俊，短期內仍會維持人民幣對非人民幣資產7：3的比例。即使現時充滿挑戰，但仍對美元募資充滿信心，認為集團在海外基礎設施、半導體基金項目潛力巨大。

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