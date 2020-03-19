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馬來西亞4成人不自律 政府拒包容或動用軍隊

環球社會熱點 18:52 2020/03/19

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馬來西亞因應新冠肺炎疫情，首日實施行動管制令卻僅得6成人遵守，政府指不排除部署軍隊協助執行禁令。

馬來西亞的新冠肺炎疫情仍未受控，馬來西亞周三（18日）起對外封關，同時向民眾發出行動管制令至3月底。但政府表示周三首日實施禁令後，高達4成人無視禁令如常外出，更警告如狀況持續，政府在別無選擇下或部署軍隊，促使民眾停止外出。

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馬來西亞封關的同時實施行動管制令，下令停止包括宗教、體育、文化活動等所有群眾活動。另外，國内所有非必要政府機構、學校、宗教場所及商場亦必須關閉，售賣日用品的商店則除外。

彭博社報道，馬來西亞國防部長雅各布（Ismail Sabri Yaakob）表示， 首日僅得6成（60%）人遵守行動管制令。他表示馬來西亞民眾如繼續輕視禁令，警方將採取更嚴厲行動，更不排除部署軍隊。

雅各布更表示，當局為應對疫情，周三於街頭設置504個路障，及檢查6135輛汽車，期間更呼籲司機盡量留守家中。

馬來西亞總理毛希丁（Muhyiddin Yassin）亦敦促人們留在家中，更警告未能於兩周內遏制疫情，政府可能延長封鎖期限。

馬來西亞的新冠肺炎疫情似有緩和趨勢，周四暫新增110宗病例，是自上周六（14日）以來錄得的單日最低增幅。馬來西亞衛生部長Adham Baba表示，確診數字呈下降趨勢，是反映當局採取禁令有成效的好消息，又強調不希望病例持續增長。

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責任編輯：鄭錦玲

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