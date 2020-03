【新冠肺炎】無懼疫情　盤點幾多電影如期上映？

▲ 市民為避免長時間逗留在公眾地方,或減少入戲院,但是無礙部份電影依然繼續上映。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續,本港今日(19日)再確診16宗個案,當中有兩個人更曾到蘭桂坊健身。市民為減低感染風險,盡量避免都人多擠逼、空氣不太流通的地方。一部電影最少一個多小時,市民為避免長時間逗留在公眾地方,或減少入戲院,但是無礙部份電影依然繼續上映。

即將上映的電影

1. 無痛斷捨離(Happy Old Year),3月26日公映

2. 逆權選美(Misbehaviour),3月28日公映

3. 屍孩2(Brahms: The Boy II),3月26日公映

4. 喋血戰士(Bloodshot),3月26日公映

5. 酒過漫畫人生(Don't Worry, He Won't Get Far on Foot),4月2日公映

不過,上述電影如屍孩2和喋血戰士,仍未有確實上映的戲院,未知最後上映日期會否變動。另外,其實早前已有不少大片宣布延後上映,包括黑寡婦(Black Widow),而且並未公布最新上映日期。

據了解,截至晚上6時的WMOOV數據顯示,現時上映中的電影,以獵逃生死戰(The Hunt)、好狗特攻隊(Mr. Zoo : The Missing VIP)和倖存者(The Battle of Jangsari)的人氣最高,分別達12,774、10,253和5,732。

其實戲院推出不同宣傳和優惠,吸引更多人入場。當中包括由昨日開始,於東薈城消費滿800元,即可選擇換取UA Cinemas 50元現金券,惟數量有限,換完即止。而截至本月31日,凡於MCL戲院小食部購買任何食品,即可以優惠價8元換購細汽水一杯。

責任編輯:馬意文