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【新冠肺炎】無懼疫情　盤點幾多電影如期上映？

商業 18:52 2020/03/19

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市民為避免長時間逗留在公眾地方，或減少入戲院，但是無礙部份電影依然繼續上映。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（19日）再確診16宗個案，當中有兩個人更曾到蘭桂坊健身。市民為減低感染風險，盡量避免都人多擠逼、空氣不太流通的地方。一部電影最少一個多小時，市民為避免長時間逗留在公眾地方，或減少入戲院，但是無礙部份電影依然繼續上映。

即將上映的電影
1. 無痛斷捨離（Happy Old Year），3月26日公映

2. 逆權選美（Misbehaviour），3月28日公映

3. 屍孩2（Brahms： The Boy II），3月26日公映

4. 喋血戰士（Bloodshot），3月26日公映

5. 酒過漫畫人生（Don't Worry， He Won't Get Far on Foot），4月2日公映

不過，上述電影如屍孩2和喋血戰士，仍未有確實上映的戲院，未知最後上映日期會否變動。另外，其實早前已有不少大片宣布延後上映，包括黑寡婦（Black Widow），而且並未公布最新上映日期。

據了解，截至晚上6時的WMOOV數據顯示，現時上映中的電影，以獵逃生死戰（The Hunt）、好狗特攻隊（Mr. Zoo ： The Missing VIP）和倖存者（The Battle of Jangsari）的人氣最高，分別達12,774、10,253和5,732。

其實戲院推出不同宣傳和優惠，吸引更多人入場。當中包括由昨日開始，於東薈城消費滿800元，即可選擇換取UA Cinemas 50元現金券，惟數量有限，換完即止。而截至本月31日，凡於MCL戲院小食部購買任何食品，即可以優惠價8元換購細汽水一杯。

責任編輯：馬意文

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