美國航空公司唔抵幫？10年用3700億回購股票

全球多國實施旅行禁令，航空公司大受打擊。美國大型航空公司在過去10年的現金流，大多用於回購股票，以回饋股東及高層，而非提升服務質素或降低票價。即使航空公司在牛市盈利大增，但仍不獲投資者信任。航空公司現時遇險，卻要華府出手救助，難免惹來極大爭議。

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美國6間航空公司在過去10年，用了473億美元（折合約3700億港元）回購股票，佔現金流的96%，被認為賺了錢只顧回饋高層及股東。除了捷藍航空，其餘為標指成分股。

航空公司 回購股票支出（美元） 現金流（美元） 支出佔比 西南航空（美：LUV） 107億 151億 71% 阿拉斯加航空（美：ALK） 16億 50億 32% 達美航空（美：DAL） 114億 232億 49% 聯合航空（美：UAL） 89億 115億 77% 美國航空（美：AAL） 130億 -79億 N/A 捷藍航空（美：JBLU） 18億 23億 75% 總計 473億 492億 96% 資料來源：FactSet

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至於飛機製造商波音（Boeing，美：BA），過去10年的現金流共584億美元，用了74%或434億美元回購股票，相對較少。

▲ 美國大型航空公司在過去10年的現金流，大多用於回購股票，回饋高層。

現金流比盈利更重要，因可在企業實際收到款項前，早一步顯示利潤。企業的自由現金流是指，扣除已計劃的資本支出後，所剩的現金流量。自由現金流可用於支付股息、回購股票、擴大運營或投資業務等。

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）因持長期有大量現金被批評，有論者指出，因這會降低公司的投入資本回報率。但巴菲特重申，囤積現金是用於在低價時搶購其他公司的股票，或買優先股，如在2008年金融危機買入高盛股票。

除此之外，蘋果（Apple，美：APPL）亦多次被批持有大量現金。相信無人預計到新冠肺炎疫情如此嚴重，重挫蘋果生產鏈，iPhone銷售大跌；此時，蘋果所持的現金就大派用場。截至2019年12月28日，蘋果持有397億美元現金及674億美元可變賣證券。

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▲ 即使航空公司營利大增，但仍不獲投資者信任。華府若出手救助，恐惹爭議。

記者：鄧燕君