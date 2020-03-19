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【現金為王】現金是最佳避險資產 基金經理笑言應增持1倍

環球經濟金融 18:33 2020/03/19

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新冠肺炎疫情持續，多地出現股債雙殺的情況，就連多數用來避險的黃金價格亦挫，投資者傾向把其他資產轉回現金。有基金經理更笑言，即使投資者的資產已有10%現金，都應增持多一倍的現金。此現象或反映市場出現極度恐慌，須找方法令自己安心。

環球股票市場下挫之際，各地債價亦下跌（即債息升），反映傳統股債的逆向關係已出現改變。此亦代表在熊市的環境下，債劵已失去其在投資組合中的緩衝作用。

【現金為王】5大央行救市愈救愈跌 市場只信美元

【澳元走勢】大跌至4.3算 澳洲央行突再減息0.25厘

渣打亞洲外匯策略師德偉什（Divya Devesh）指出，即使聯儲局已推出7,000億美元規模的量化寬鬆措施，但債市仍不認為通脹會上揚。

與此同時，被視為傳統避險資產的黃金，金價上周起卻出現跌勢。金價今日最多挫1.5%，低見1464水平。

市場現時傾向把其他資產轉回現金。美銀美林3月基金經理調查顯示，其現金佔比由2月的4%增至5.1%，此增幅為有紀錄以來的第4高。

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談及應持有的現金水平，資產管理公司Purple Asset Management行政總裁杜甘（Gary Dugan）笑言，不論投資者現持有多少現金，即使已佔所有資產的10%，亦應增持多一倍。

「現金為王」不單止用於投資者個人身上，甚至亦能套用於企業身上。投資者現紛紛尋找資產負債表強勁、負債水平低、現金流穩定、股息率高的企業來投資。

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