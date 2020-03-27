約翰遜Boris Johnson也確診新冠肺炎 曾話佛系抗疫原來為了這原因

英國國家名人相繼中招！英國首相約翰遜（Boris Johnson）剛宣布，其新冠病毒檢測結果呈陽性，是繼英國王儲查理儲後的第2名英國政治要員中招。約翰遜曾講過要佛系抗疫，到底當中有何原因？

新冠肺炎近期在歐洲大爆發，區內主要國家只有英國仍然嘆慢板，甚至傳出打算採取「群體免疫」的佛系抗疫手法。這卻是首相約翰遜看出疫情嚴重性，擔心拖垮醫療體系，直接引火自焚。

約翰遜選擇佛系抗疫，並非輕視疫情

保守黨削減撥款多年，醫療不勝負荷

佛系手段冀阻醫療崩潰，免出醜人前

▲ 約翰遜以佛系手段抗疫，企圖遮掩保守黨的多年劣政。

新冠肺炎的傳播性極強，短時間內無聲無色傳染大量病人，對各國醫療系統構成前所未見的壓力。就像意大利，數星期之內確診人數已突破3.5萬宗，醫院負壓病房、呼吸機、醫護用的防護裝備、以至醫護人手均極其短缺，整個醫療體系隨時崩潰。

這並非個別例子，而是全球每個國家都正在或即將面對的危機，包括英國。

2008年經歷金融海嘯，保守黨2010年上台，削赤和緊縮成為了保守黨最大任務，而英國的國民保健制度（NHS）便成了最大的開刀對象。

▲ 英國疫情日趨嚴峻，英國人近日終於開始肯戴口罩。

從2010至2011財政年度，英國衛生及社會關懷部的開支約1144億英鎊，但這金額並非由NHS獨佔，還有其他衛生教育、培訓、基建和社會服務等亦會一齊分杯羹。

截至2018至2019財年為止，近10年的增幅並不顯著，每年平均增幅約1.5%，明顯落後於再對上10年的平均3.7%增幅。直到2019至2020財年，增幅才提高至3.6%，總額1339億英鎊，但撇除當中的退休金重估，實際只有1327億英鎊。

盡管金額有所增長，但在國內生產總值（GDP）佔比其實是持續下降，由接近8%跌至僅7%。

對NHS撥款下降，最直接的影響就是令醫院病床減少，從約17萬張銳減至14萬張，減幅近18%。以英國6687萬人口計算，即每張病床要服務478名英國人，是全球發達國家的第3低。

與此同時，NHS員工亦見不足，令病人長期難以預約見醫生，或接受其他醫療服務，並在兩年前開始無法達到醫院輪候目標。

單計NHS護士，去年未能填補的空缺便達到4.3萬個。而根據去年中旬的外洩政府文件評估，短缺情況只會愈趨加劇，並在未來5年內擴大至7萬名護士。

早在新冠肺炎疫情爆發之前，英國醫護界已經屢次發聲，表明NHS醫療資源和人手不足，各方面也已不勝負荷。而如今面對的，更是全球近代最大的公共衛生危機，勢必進一步把NHS推向崩潰。

偏偏，自2010年政府堅決奉行緊縮政策、向NHS開刀，執政的都是保守黨，10年間不曾下野，亦意味保守黨將無法推卸NHS淪陷的責任。

約翰遜只好以「拖字訣」應對，冀以「群體免疫」加上隔離長者的做法，減少疫情高峰期的患者人數，減緩NHS承受的壓力，避免保守黨對NHS的劣政暴露人前。

▲ 白金漢宮外只得數名遊人，跟平日人頭湧湧的情境大相徑庭。