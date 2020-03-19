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【英國疫情】約翰遜佛系抗疫 只為保守黨遮醜（訂戶專享）

環球政治 18:31 2020/03/19

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新冠肺炎近期在歐洲大爆發，區內主要國家只有英國仍然嘆慢板，甚至傳出打算採取「群體免疫」的佛系抗疫手法。這卻是首相約翰遜看出疫情嚴重性，擔心拖垮醫療體系，直接引火自焚。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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