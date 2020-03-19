【英國疫情】約翰遜佛系抗疫 只為保守黨遮醜（訂戶專享） 環球政治 18:31 2020/03/19 分享： 新冠肺炎近期在歐洲大爆發，區內主要國家只有英國仍然嘆慢板，甚至傳出打算採取「群體免疫」的佛系抗疫手法。這卻是首相約翰遜看出疫情嚴重性，擔心拖垮醫療體系，直接引火自焚。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 英國樂隊疫情下照搞演唱會 人群密集勢播毒 今日 英國樂隊疫情下照搞演唱會 人群密集勢播毒 【英國疫情】英超暫停至4月30日 完季日期無限期延後 今日 【英國疫情】英超暫停至4月30日 完季日期無限期延後 【英國疫情】向南韓取經？英國擴大檢測 冀日測2.5萬人 今日 【英國疫情】向南韓取經？英國擴大檢測 冀日測2.5萬人 【英國疫情】倫敦地鐵半關閉抗疫 或全市商店停業 今日 【英國疫情】倫敦地鐵半關閉抗疫 或全市商店停業 【英國疫情】倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課 今日 【英國疫情】倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課 最新專欄文章 更多 美國難逃經濟衰退 特朗普須自救（訂戶專享） 2020/03/18 美國難逃經濟衰退 特朗普須自救（訂戶專享） 航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量（訂戶專享） 2020/03/17 航空業瀕臨崩潰 救與不救費思量（訂戶專享） 【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐（訂戶專享） 2020/03/17 【美股熊市】撈底不問眼光 只問持貨能耐（訂戶專享） 【美國疫情】檢測一拖再拖 特朗普免露馬腳 2020/03/14 【美國疫情】檢測一拖再拖 特朗普免露馬腳 疫情 約翰遜 英國 新冠肺炎 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入