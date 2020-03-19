【長和業績】李澤鉅：歐洲零售生意受惠疫情　電訊業務穩定

▲ 長和今日舉行網上業績會，因應疫情，每名管理層都帶上口罩並分檯而坐。

長和 （00001） 去年盈利保持穩定，但長和歐洲業務貢獻集團EBITDA 55%，隨歐洲疫情擴大，長和本周股價跌幅急擴大，今日（19日）單日跌近9%。主席李澤鉅稱，所有公司都會受疫情影響，但透露集團零售以保健、藥品為主，生意不跌反增，業務佔比最高的電訊衝擊也輕微。

他也指出，會盡量向員工提供口罩，「若他們肯帶，會提供給他們；但有些國家不肯帶，提供了他們也不會帶，可能是文化不同。」

歐洲醫療保健零售不跌反升

李澤鉅指出，零售業務反而因為疫情而有營業額增長。長和在分析員會議上更指，過去數周在荷蘭、波蘭、德國和英國的店鋪，銷售額都有雙位數字增長，因為集團提大眾必須品，消毒液、維他命等保健衛生產品都有強大需求，集團維持大部分店鋪營業。

長和補充，在內地逾3900家店僅餘不足5%未重開，店鋪人流減幅由9成回升至5成，而屈臣氏銷售額下跌幅度，明顯優於市場平均的25%跌幅，反映集團在數碼化的投資。

電訊業務不受影響 歐元英鎊下跌影響難阻

李澤鉅續指，歐洲電訊業務未見受疫情影響，反而數據用量和語音通話時數都有所增加，會盡量維持網絡質素和員工安全。

長和董事總經理霍建寧補充，長和去年重組電訊業務架構，原先意大利業務所承擔的100億歐元負債，還債息率達2.75厘，但重組後息率大減至不足0.9厘，已反映重組利好。

長和將各地電訊鐵塔合組成新公司，霍建寧未有回應是否為分拆上市鋪路的問題。

美元獨強下，英鎊創近35年新低，霍建寧解釋英鎊和歐元匯價對業績影響。

以2019年長和業績推算，當英鎊匯價跌10%，長和EBITDA、稅後盈利將跌2%，淨負債跌1%，集團淨負債比率就會升0.3百分點。

歐元方面，當歐元匯價跌10%，長和EBITDA、稅後盈利將跌3%，淨負債跌8%，集團淨負債比率就會跌1.3百分點。

相關文章：

【長和業績】長和去年多賺2%至398億元符預期 李澤鉅：電訊業務展望正面

李澤鉅：有些國家員工不愛戴口罩 遲些公布口罩生產相關消息

【長和業績】油價維持現水平料虧24億 李澤鉅：承受得起有餘

李澤鉅：疫情影響今年樓市難測 強調見慣風浪準備充足