【全球大流行】德勤：疫情下逾半零售企業面臨資金風險 「雲消費」將成新常態

▲ 德勤中國指，疫情下逾半零售企業面臨資金風險，並相信雲消費將成為零售行業的新 常態，而零售行業的運營、銷售和供應鏈模式也將進一步向數碼化轉型。（資料圖片）

德勤中國與中國連鎖經營協會聯合發佈《新冠肺炎疫情對中國零售行業財務及運營影響調研報告及行業趨勢展望》的報告顯示，新冠肺炎疫情對經濟運行帶來顯著影響，市場需求和生產驟降對投資、消費、出口帶來明顯衝擊，逾半零售企業面臨資金風險、物流運輸受阻、銷售人員無法全部到崗、營業場所關閉，客戶需求下降等難題。

近半調研對象企業料 未來1年內將面臨資金入不敷出的風險

報告顯示，約一半的調研對象企業預期，未來12個月內將面臨資金入不敷出的風險，其中超過20%的企業預計在3個月內將出現，或已經出現現金流缺口，亦有超過6成參與調研的企業預計，在未來12個月中將會有額外融資的需求，且大部分為大額融資需求。

值得注意的是，接近一半的調研對象企業表示2020年無調整預算及財務指標的計劃，同時大多數企業都計劃通過不同方式進行業務的調整及升級，更因疫情而意識到線上業務發展的重要性和緊迫性。

中國連鎖經營協會秘書長彭建真表示，超過90%的調研對象表示客源受疫情影響，當中多業態購物中心受影響最大，超市及便利店的客源亦受到一定影響，59%調研對象預計2020年第一季度的收入將會下滑，其中超過80%的多業態購物中心有此預期；相反線上商城所受影響最小，提供送貨上門的電商更是訂單爆增。

「雲消費」將成為零售行業的新常態

德勤亞太消費品及零售行業主管合夥人張天兵認為，依託零售技術開展的「雲消費」將成為零售行業的新常態，而零售行業的運營、銷售和供應鏈模式也將進一步向數碼化轉型，預期電商消費深入三線及以下城市和農村地區，將持續驅動中國消費市場的增長，同時實體零售將加深數碼化轉型。

他續稱，零售企業要面對互聯網流量紅利逐漸消退、消費者數據集中在線上平台手中、以及資本退潮的挑戰，建議企業可建設無縫連接全渠道能力，以最優庫存滿足消費者需求，通過社交媒體與消費者互動，在重要時刻把握消費需求，從而把握新零售時代的機遇。

報告的調研對象以民營企業為主，地域覆蓋全國15個省，業態涵蓋超市、便利店、購物中心、專賣店等，並以年銷售額超過10億元的中大型企業為主。

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責任編輯：趙偉津