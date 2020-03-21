【美股見頂1個月】環球股滙雙殺　一文看懂哪個市場最傷

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【武磊概念股】武磊中肺炎 邊隻股份要小心？
新冠肺炎在全球大流行，環球股市進入熊市。道指於2月19日見頂，截至昨日收市，美股跌幅約3成。至於疫情嚴峻的歐洲，當地股市跌幅比美股更多。股市大跌的同時，滙市亦見大波動。避險情緒高漲，資金湧入美元，其他貨幣兌美元相對貶值。股滙市場到底有幾傷？下文一文看懂。
以2月19日美股歷史高位至周五（20日）收市計，美股一個月來跌3成，當中以道指的跌幅最多（見下表）。道指在這一個月來，曾次過4次鎔斷、道指曾單日插近3000點，創史上最大單日點數跌幅。
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不過，更傷者更有其人。疫情嚴峻的歐洲，當地股市跌幅比美股更多，德國DAX指數同期的跌幅達35%，法國及英國股市的跌幅亦相若。亞太區股市方面，以A股表現最好，跌幅僅單位數，澳洲股市則最差，跌幅不亞於歐美。
|歐美股市
|2月19日後至今變幅（%）
|道指
|-34.7%
|標普
|-31.9%
|納指
|-29.9%
|歐洲STOXX 50
|-34.1%
|富時100
|-30.4%
|巴黎CAC 40
|-33.8%
|德國DAX
|-35.3%
*截至周五收市
|亞太股市
|2月19日後至今變幅（%）
|日經225
|-29.3%
|南韓KOSPI
|-29.1%
|台灣加權
|-21.5%
|恒指
|-17.5%
|上證
|-7.7%
|深指
|-9.7%
|澳洲普通股
|-32.9%
股滙雙殺 美元、日圓獨贏
避險情緒高漲，資金湧入美元，其他貨幣相對貶值，出現股滙雙跌的局面。環球央行輪流減息救市，多國貨幣也跌至多年低位。雖然聯儲局緊急減息合共1.5厘，但仍無礙美元強勢，自美股見頂至今，美滙指數升約1.8%，最新突破101，多國貨幣跌至多年低位。英鎊近日急跌，跌至35年以來低位，兌港元跌穿9算。另外，澳洲央行周四（19日）突然減息0.25厘，為一個月內第2次減息。指標利率降至0.25厘，降至歷史低位，澳元兌港元大跌跌至4.3算，創2002年年底以來最低。
|貨幣
|過去一個月兌美元變幅（%）
|日圓
|+0.4%
|澳元
|-13.3%
|紐元
|-10.7%
|英鎊
|-10.0%
|挪威克朗
|-26.3%
|瑞典克朗
|-6.2%
|加元
|-8.7%
|歐元
|-1.1%