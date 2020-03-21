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【美股見頂1個月】環球股滙雙殺　一文看懂哪個市場最傷

金融經濟 11:42 2020/03/21

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美股在2月19日見頂，過去一個月，受累肺炎疫情，環球市場大幅波動。

新冠肺炎在全球大流行，環球股市進入熊市。道指於2月19日見頂，截至昨日收市，美股跌幅約3成。至於疫情嚴峻的歐洲，當地股市跌幅比美股更多。股市大跌的同時，滙市亦見大波動。避險情緒高漲，資金湧入美元，其他貨幣兌美元相對貶值。股滙市場到底有幾傷？下文一文看懂。

以2月19日美股歷史高位至周五（20日）收市計，美股一個月來跌3成，當中以道指的跌幅最多（見下表）。道指在這一個月來，曾次過4次鎔斷、道指曾單日插近3000點，創史上最大單日點數跌幅。

相關文章：【熊市來臨】大摩削恒指目標價9%　最熊見18900點

不過，更傷者更有其人。疫情嚴峻的歐洲，當地股市跌幅比美股更多，德國DAX指數同期的跌幅達35%，法國及英國股市的跌幅亦相若。亞太區股市方面，以A股表現最好，跌幅僅單位數，澳洲股市則最差，跌幅不亞於歐美。

歐美股市 2月19日後至今變幅（%）
道指 -34.7%
標普 -31.9%
納指 -29.9%
歐洲STOXX 50 -34.1%
富時100 -30.4%
巴黎CAC 40 -33.8%
德國DAX -35.3%

*截至周五收市

亞太股市 2月19日後至今變幅（%）
日經225 -29.3%
南韓KOSPI -29.1%
台灣加權 -21.5%
恒指 -17.5%
上證 -7.7%
深指 -9.7%
澳洲普通股 -32.9%

股滙雙殺 美元、日圓獨贏

避險情緒高漲，資金湧入美元，其他貨幣相對貶值，出現股滙雙跌的局面。環球央行輪流減息救市，多國貨幣也跌至多年低位。雖然聯儲局緊急減息合共1.5厘，但仍無礙美元強勢，自美股見頂至今，美滙指數升約1.8%，最新突破101，多國貨幣跌至多年低位。英鎊近日急跌，跌至35年以來低位，兌港元跌穿9算。另外，澳洲央行周四（19日）突然減息0.25厘，為一個月內第2次減息。指標利率降至0.25厘，降至歷史低位，澳元兌港元大跌跌至4.3算，創2002年年底以來最低。

貨幣 過去一個月兌美元變幅（%）
日圓 +0.4%
澳元 -13.3%
紐元 -10.7%
英鎊 -10.0%
挪威克朗 -26.3%
瑞典克朗 -6.2%
加元 -8.7%
歐元 -1.1%

相關文章：【全球減息】挪威央行週內兩度減息再減0.75厘　環球央行救市措施一文看清

外滙 股票 減息 美滙 亞太 美國 見頂 美國聯儲局 全球大流行 新冠肺炎

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