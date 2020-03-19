【美股見頂1個月】環球股滙雙殺　一文懂看哪個市場最傷

▲ 美股在2月19日見頂，過去一個月，受累新冠肺炎疫情，環球市場大幅波動。

新冠肺炎在全球大流行，環球股市進入熊市。道指於2月19日見頂，截至昨日收市，美股跌幅約3成。然而，疫情嚴峻的歐洲，當地股市的跌幅比美股更多，將近4成。股市大跌的同時，滙市亦見大波動。避險情緒高漲，資金湧入美元，其他貨幣兌美元相對貶值。股滙市場到底有幾傷？下文一文看懂。

以2月19日美股歷史高位至周三（18日）收市計，美股一個月來跌3成，當中以道指的跌幅最多（見下表）。道指在這一個月來，曾次過4次鎔斷、道指曾單日插近 3000點，創史上最大單日點數跌幅。

不過，更傷者更有其人。疫情嚴峻的歐洲，當地股市跌幅比美股更多，歐洲STOXX 50指數同期的跌幅達38%，法國及德國股市的跌幅亦相若，英股則跌近32%。亞太區股市方面，以A股表現最好，跌幅僅單位數，澳洲股市則最差，跌幅不亞於歐美。

歐美股市 2月19日以來變幅（%） 道指 -32.2% 標普 -29.2% 納指 -28.8% 歐洲STOXX 50 -38.3% 富時100 -31.9% 巴黎CAC 40 -38.6% 德國DAX -38.9%

*截至周三收市

亞太股市 2月19日以來變幅（%） 日經225 -28.5% 南韓KOSPI -34.0% 台灣加權 -26.2% 恒指 -21.5% 上證 -9.8% 深指 -8.9% 澳洲普通股 -33.6%

股滙雙殺 美元、日圓獨贏

避險情緒高漲，資金湧入美元，其他貨幣相對貶值，出現股滙雙的局面。環球央行輪流減息救市，多國貨幣也跌至多年低位。雖然聯儲局緊急減息合共1.5厘，但仍無礙美元強勢，自美股見頂至今，美滙指數升約1.8%，最新突破101，多國貨幣跌至多年低位。英鎊近日急跌，跌至35年以來低位，兌港元跌穿9算。另外，澳洲央行今日（19日）突然減息0.25厘，為一個月內第2次減息。指標利率降至0.25厘，降至歷史低位，澳元兌港元大跌跌至4.3算，創2002年年底以來最低。

貨幣 過去一個月兌美元變幅（%） 日圓 +2.2% 澳元 -15.2% 紐元 -12.3% 英鎊 -10.8% 挪威克朗 -22.2% 瑞典克朗 -5.4% 加元 -9.2% 歐元 +0.6%

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