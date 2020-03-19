全球金融市場陷恐慌　美元為王人幣急貶值

環球股市持續暴瀉，美股3天內2次觸發熔斷機制。資產價格大跌引發基金贖回潮，市場參與者同時進行去槓桿，並追逐美元流動性，甚至連被視為避險資產的美國國債亦遭拋售。基金急需美元流動性套現，美滙指數向上突破100水平重大阻力，並急揚至3年新高101.8。恐慌情緒彌漫，加上市場憂慮英國抗疫政策，英鎊急劇下挫至1.15水平以下，創1985年以來的新低。商品貨幣如澳元及紐元亦遭到激烈拋售，其中澳元跌至18年新低。為支持經濟及紓緩市場流動性恐慌，歐洲央行推出7500億歐元規模特別買債計劃，並強調對捍衛歐元的承諾沒有極限。澳洲儲備銀行亦減息25基點至0.25%，並首次推出買債計劃。

亞洲股滙亦無一倖免，其中韓圜急跌超過3%，印尼盾急挫超過4%。在美元強勢及新興市場資產沽售潮影響下，離岸人民幣亦跌至半年低位的7.13水平，離岸對在岸人民幣價差擴大，顯示離岸市場的人民幣貶值情緒正在升溫。現時美元為王，外滙市場無視基本因素，人民幣將無可避免下跌。然而，當央行政策開始見效，市場恐慌情緒紓緩，筆者認為在央行強力寬鬆措施及零息政策下，資金將重新追求利息較高的穩健資產。現時10年期人民幣國債收益率仍有近2.7%水平，中國經濟的復甦步伐亦趨前，恐慌過後環球資金將重新回到人民幣資產上，人民幣滙價有望重回7算水平。