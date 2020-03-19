疫情無礙5G發展　中國繼續穩居領導地位

▲ GSMA日前發表報告指，中國在疫情期間仍能在全球5G發展中穩居領導地位，預計到2025年，5G用戶滲透率將增至近50%。（法新社資料圖片）

隨着新冠肺炎疫情持續蔓延，引發全球外遊恐慌，亦有指疫情會拖慢各地5G通訊網絡鋪設。全球移動通信系統協會（GSMA）日前發表報告指出，中國在疫情期間仍能在全球5G發展中穩居領導地位，預計到2025年，5G用戶滲透率將增至近50%，與南韓、日本和美國等市場看齊。

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據GSMA發布的《中國移動經濟發展報告2020》顯示，自去年推出商用5G服務後，中國及全球的營運商不斷尋求增加收入和削減成本的方法，積極為消費者和企業客戶提供多樣化服務。營運商正在升級網絡，使用創新技術，如邊緣網絡以及網絡自動化，以滿足5G時代的需求。雖然中國並非首個將5G技術帶給消費者的國家，但中國已經部署超過6萬個5G基站，覆蓋50多個城市。

營運商支出 5年料逾1.4萬億

報告指，中國移動服務將與南韓、日本和美國等市場看齊，成為商用5G服務的領先者，引領網絡覆蓋進程。GSMA移動智庫預測，直到2025年，5G用戶滲透率將增近5成，其連接數量或超過北美和歐洲的總和，位列全球第一。預計2020至2025年間，中國營運商基於流動業務的資本支出將超過1,800億美元（約1.39萬億港元），其中約有90%將用於5G網絡建設。盡管市場逐漸飽和，進入零和博弈時代，中國的移動通訊收入仍能保持穩定。

事實上，全球約40個國家以及美國的數十個城市將陸續普及應用5G網絡，同時營運商亦致力擴大其覆蓋範圍和容量，並推進獨立組網的部署。

目前，中國是世界上最大的移動通訊市場，有望在2025年，獨立移動用戶數量將增至12.6億，相當於滲透率達到人口總量的85%。早在2000年初，中國的用戶滲透率僅為4%，而當時美國和數個歐洲國家已經超過30%。隨着中國移動服務的迅速普及，用戶滲透率現已實現大幅增長。

與其他市場相比，中國消費者對5G前景最為樂觀，對更低服務成本、創新服務和新的聯網設備寄予更高的期望。報告顯示，約70%的中國消費者表示，計劃升級到5G，相對於美國、歐洲和日本的需求高。同時，計劃升級到5G的中國消費者中，有近80%願意支付比目前4G高的價格。

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綫上醫療需求 成建網催化劑

縱使近月受新冠肺炎影響，中國不少地方都實施封城或工作延期的情況，令人憂慮其5G網路建設受影響。不過，有業界人士認為，是次疫情反而成為中國鋪建5G網絡建設的催化劑。在目前中國的防疫工作中，民間綫上醫療門診的需求也顯著升溫，5G網絡的高速效、低延遲也就顯得更為重要。而在面對疫情衝擊和經濟下行壓力情況下，中國勢必加速5G落地應用，對優化投資結構、穩定經濟成長速度等，發揮關鍵作用。

記者：施雯雯