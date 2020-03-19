【長和業績】油價維持現水平料虧24億　李澤鉅：承受得起有餘

▲ 油價維持現水平，勢拖累長和表現，但主席李澤鉅強調集團承受得起有餘。

長和 （00001） 公布全年業績，因應油組和俄羅斯油價戰，每桶油價低見25美元一桶。長和管理層稱，赫斯基能源的油價「打和價」為38.5美元，若油價維持於25美元，長和將錄24億港元虧損，主席李澤鉅稱：「（長和）承受得起有餘。」

長和董事總經理霍建寧拆解，當油價每低於赫斯基能源成本價1美元，公司營運將虧損5100萬加幣，以25美元計，集團利潤會減少7億加元（約37.5億港元）；赫斯基能源另有2000萬桶石油倉儲，現以49美元入帳，若油價於25美元，公司須入帳虧損約4億加元（約21.4億港元）。

因此，若以長和持股赫斯基能源約4成股權，於現時油價水平，長和須入帳24億港元虧損。

李澤鉅補充，油價低企持續，部分油企自然會停產，油企其後難以貿然增產，供應減少，油價自魚會上升，形容這多年來的規律不會變，現在即使是最差的情況，集團承受得起有餘。

赫斯基能源去年列帳虧損達13.7億加元，轉盈為虧，主要受非現金資產減值影響，期內EBITDA 就跌74%至31.39億加元。

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