【新冠肺炎】疫情全球大流行 　牽動「疫情」書藉大賣？

新冠肺炎疫情於全球蔓延，市民減少外出消費，致一些非必需品的零售商生意大減，包括書店。但諷刺的是，一些關於「疫情」的書籍卻廣受歡迎。

《福斯財經網》報道，由法國作家Albert Camus撰寫，講述阿爾及利亞發生鼠疫的書籍《The Plague》，在亞馬遜平台上賣到缺貨，最快需3月27日才有貨；法國書籍統計網站Edistat顯示，該書籍於1月份最後一周的銷量達1600冊，比按年同期增加近300%。意大利媒體ActuaLitté亦指出，該書籍在當地銷量增加2倍，成為該國10大暢銷書。另一本由美國作家Dean Koontz撰寫，講述生化病毒的小說《The Eyes of Darkness》，近月在網絡上亦被廣泛分享，本週更在亞馬遜平台上的排名躍升至第3位。

雖然「疫情」書籍備受追捧，但事實上書店生意大受打擊。有美國媒體指出，當地獨立書店目前已經裁掉600多名員工，為應對疫情影響，美國書商協會（American BooksellersAssociation）正一直遊說出版商，向客戶提供折扣及免運費等措施，藉此支持獨立書店營運。

香港大眾書局16分店全綫結業

至於香港方面，大眾書局亦不敵零售寒冬，日前宣布16分店全綫結業。大眾控股表示，最近12個月零售業持續惡化， 導致零售收入嚴重萎縮，但租金及其他成本仍然高昂，在嚴峻及不明朗的經營環境下，不得已忍痛結業，未來將會把資源集中在教育出版、電子教學和教育服務上、推動教育的精神上。

【零售寒冬】大眾書局16分店全綫結業 非零售業務維持營運

責任編輯：蘇穎琪