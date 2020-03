【美國疫情】近3成確診者為青年 大學生照去海灘玩

▲ 美國疾病預防及控制中心(CDC)指,近30%確診者為年齡20至44歲的青年人,但不少大學生於假期懶理疫情湧至海灘玩樂。

美國的新冠肺炎疫情加劇,確診人數更升至逼近1萬。新冠肺炎重症患者以長者為主,但美國疾病預防及控制中心(CDC)發表數據指,近30%確診者為青年人(年齡20至44歲)。但適逢美國大學春假,不少大學生懶理疫情湧至海灘玩樂,美國總統特朗普再度勸告青年人停止聚會。

美國截至3月16日,共有4226宗病例。CDC針對2月12日至3月16日的其中2449宗病例分析,發現年齡65歲或以上人士佔31%;年齡55至64歲、45至54歲人士分別各佔18%;年齡20至44歲人士佔29%;年齡0至19歲人士佔5%。

值得留意的是,確診的青年人當中,僅得15%至20%的人住院,4%人需於深切治療病房留醫,死亡病例極少。數據反映青年人容易感染,病情卻通常較長者或兒童輕微,死亡率相對亦較低。

特朗普周二(17日)公布兩頁防疫指引,建議所有美國人避免10人以上的聚會及到餐廳用膳等。但美國大學目前正放春假(Spring Break),不少年青人無視疫情繼續出外玩樂。美國媒體報道指,佛羅里達州部分海灘聚滿大學生,大部分人都沒有戴口罩。

特朗普周三(18日)表示:

我們不希望青年人聚會,但目前仍看見他們在海灘和餐廳等場合聚集。

(We don’t want them gathering, and I see that they do gather including on beaches, and including in restaurants, young people.)

特朗普形容青年人感覺自己百毒不侵(feeling invincible),卻未意識到外出聚會後回家,可能會令父母及祖父母面臨風險,因此希望青年人聽取建議。

責任編輯:鄭錦玲