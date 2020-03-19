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【美國疫情】近3成確診者為青年 大學生照去海灘玩

環球社會熱點 17:24 2020/03/19

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美國疾病預防及控制中心（CDC）指，近30%確診者為年齡20至44歲的青年人，但不少大學生於假期懶理疫情湧至海灘玩樂。

美國的新冠肺炎疫情加劇，確診人數更升至逼近1萬。新冠肺炎重症患者以長者為主，但美國疾病預防及控制中心（CDC）發表數據指，近30%確診者為青年人（年齡20至44歲）。但適逢美國大學春假，不少大學生懶理疫情湧至海灘玩樂，美國總統特朗普再度勸告青年人停止聚會。

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美國截至3月16日，共有4226宗病例。CDC針對2月12日至3月16日的其中2449宗病例分析，發現年齡65歲或以上人士佔31%；年齡55至64歲、45至54歲人士分別各佔18%；年齡20至44歲人士佔29%；年齡0至19歲人士佔5%。

值得留意的是，確診的青年人當中，僅得15％至20％的人住院，4％人需於深切治療病房留醫，死亡病例極少。數據反映青年人容易感染，病情卻通常較長者或兒童輕微，死亡率相對亦較低。

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特朗普周二（17日）公布兩頁防疫指引，建議所有美國人避免10人以上的聚會及到餐廳用膳等。但美國大學目前正放春假（Spring Break），不少年青人無視疫情繼續出外玩樂。美國媒體報道指，佛羅里達州部分海灘聚滿大學生，大部分人都沒有戴口罩。

特朗普周三（18日）表示：

我們不希望青年人聚會，但目前仍看見他們在海灘和餐廳等場合聚集。

（We don’t want them gathering, and I see that they do gather including on beaches, and including in restaurants, young people.）

特朗普形容青年人感覺自己百毒不侵（feeling invincible），卻未意識到外出聚會後回家，可能會令父母及祖父母面臨風險，因此希望青年人聽取建議。

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責任編輯：鄭錦玲

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