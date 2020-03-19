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【騰訊業績】騰訊料受惠疫情 惟短期盈利受壓大和、花旗削價

金融經濟 17:15 2020/03/19

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大和、花旗均認為，騰訊中長期增長前景穩固，惟短期媒體廣告、支付業務受疫情負面影響，相應下調盈利預測及目標價。

騰訊 （00700） 上季業績符預期，對新冠肺炎疫情下首季業務指引亦偏正面。券商預期，騰訊遊戲、社交廣告、產業互聯網業務均有望從疫情受惠，但短期媒體廣告及移動支付業務料承壓。大和、花旗均下調騰訊今明年盈利預測，並相應削減目標價，惟仍籲投資者「買入」。

遊戲業務前景看俏

大和在報告中指出，騰訊遊戲業務今年或可迎來強勁增長，主要因上季遊戲遞延收入大增以及本季用戶時長增長，該行預期騰訊上半年遊戲收入按年增長40%，《地下城與勇士》手遊版、《荒野亂鬥》、《英雄聯盟》手遊版均為市場矚目新遊戲。

大和續指，騰訊上季海外市場貢獻遊戲收入23%，預期隨著更多遊戲在全球推出，海外市場貢獻將增至30%的水平，並推動遊戲業務重估。

花旗同意，騰訊豐富的遊戲儲備及令其在疫情期間更具防守性及韌性。

騰訊在疫情中偏受惠

大和續指，儘管金融科技業務短期受負面影響，但騰訊在本次疫情中更偏向受惠，因遊戲及綫上娛樂產品流量均有增加，企業亦更多採用騰訊提供的服務工具。基於騰訊可通過減少支付補貼等降低疫情對盈利影響，認為騰訊業務對宏觀經濟放緩較為免疫。

不過，由於支付及媒體廣告業務受壓，大和將騰訊今明年盈利預測下調1%至6%，目標價由450元降至430元；花旗則分別下調騰訊今明年盈利預測約7%，目標價由484元降至461元。

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