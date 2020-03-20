【Rolex關廠】勞力士瑞士停工10日 二手錶網卡地亞特價

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情】勞力士、柏德菲臘瑞士關廠10天抗疫 二手錶網推卡地亞特價

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，勞力士也沒法獨善其身。歐洲疫情確診與死亡人數超越中國，成為全球疫情最重災區下，瑞士鐘錶業也受到衝擊。勞力士（Rolex）受疫情影響，宣佈暫時關閉瑞士廠房，減低員工互相感染風險。柏德菲臘（Patek Philippe）亦跟隨勞力士決定，關廠至少10天。瑞士鐘錶業也嘗試轉危為機，有二手名錶網推出卡地亞（Cartier）品牌特價優惠，減價促銷。

【倫敦封城】寧封地鐵也不戴口罩 英國爆口罩恐懼症

「戴口罩都要靚」南韓人時尚另類追求

新冠肺炎疫情先後在中國及歐美肆虐，接連重擊全球經濟。單計2月，瑞士鐘錶出口而縮減9%，創8個月最差表現；瑞士鐘錶對中國內地及香港出口更分別大跌52%及42%。疫情現在於歐洲大爆發，更影響鐘錶商生產。

瑞士鐘錶商不少工人來自法國跨境上班，惟歐洲多國在疫情下關閉邊境，加上瑞士國內確診病例亦達數千宗下，鐘錶商選擇停工，以降低員工染病風險。瑞士日內瓦及巴塞爾鐘錶展亦已取消。

【歐洲疫情分佈】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化

意大利疫情仍唔知死 不戴口罩或致死亡率高

勞力士本周二（17日）已關閉瑞士廠房，為期至少10天。柏德菲臘周三（18日）也跟隨宣佈停工10天。兩家公司都以此配合瑞士政府呼籲，減少群眾社交接觸，如有需要會延長關閉廠房。

與此同時，彭博社報道，二手名錶網站Watchfinder推出卡地亞鐘錶特惠，限時一周，部分折扣達到50%。

Chanel、Hermes宣佈停產 Gucci3月份零訂單

美國或派兩次錢！大人1000美元細路500

奧運指定合作夥伴歐米茄亦受疫情影響。歐米茄（Omega）早為東京奧運準備了新款限量版腕錶，但如今東京奧運能否如期舉行也是個疑問。

較小型鐘錶廠處境可想而知就更困難。瑞士獨立鐘錶商RJ Watches 2月申請破產，結束了品牌16年歷史。

美國確診幾何級上升 紐約巨災

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

加拿大專家：學校應停課兩年！