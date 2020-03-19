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【歐洲疫情】勞力士柏德菲臘停工10天 瑞士鐘錶業重創

環球社會熱點 17:08 2020/03/19

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新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，勞力士也沒法獨善其身。歐洲疫情確診與死亡人數更超越中國，成為全球疫情最重災區。新冠肺炎歐洲疫情衝擊各行各業，瑞士鐘錶業也不例外。瑞士鐘錶巨頭勞力士（Rolex）、柏德菲臘（Patek Philippe）關閉瑞士廠房至少10天。

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歐洲確診死亡超越中國 最後一國也淪陷

新冠肺炎疫情先後在中國及歐美肆虐，接連重擊全球經濟。單計2月，瑞士鐘錶出口而縮減9%，創8個月最差表現；瑞士鐘錶對中國內地及香港出口更分別大跌52%及42%。疫情現在於歐洲大爆發，更直接衝擊鐘錶商生產。

瑞士鐘錶商不少工人來自法國跨境上班，惟歐洲多國在疫情下關閉邊境，加上瑞士國內確診病例亦達數千宗下，鐘錶商選擇停工。瑞士日內瓦及巴塞爾鐘錶展亦已取消。

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勞力士本周二（17日）已關閉瑞士廠房，為期至少10天。柏德菲臘周三（18日）也跟隨宣佈停工10天，以配合瑞士政府呼籲民眾減少社交接觸。柏德菲臘表明，如有需要會延長關廠。

與此同時，奧運指定合作夥伴歐米茄亦受疫情影響。歐米茄早為東京奧運準備了新款限量版腕錶，但如今東京奧運能否如期舉行也是個疑問。

較小型鐘錶廠就更加難捱。疫情已令瑞士鐘錶祭出第一血。瑞士獨立鐘錶商RJ Watches 2月已申請破產，結束了品牌16年歷史。

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