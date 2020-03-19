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【5G】唯一不採用華為5G電訊商？SmarTone 未來５年夥愛立信推5G

科技 16:58 2020/03/19

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數碼通（SmarTone）正式宣布未來５年將聯手5G網絡供應商愛立信（Ericsson），並為其唯一供應商，推出5G服務計劃。為首家非採用華為5G技術的本地電訊商。

本地多間電訊商陸續公布5G方案，現時分別有三家電訊商包括CMHK、csl、3HK均採用華為 5G技術，數碼通（SmarTone）今日則正式宣布未來５年將聯手5G網絡供應商愛立信（Ericsson），並為其唯一供應商，推出5G服務計劃。

愛立信為SmarTone的5G及4G網絡的唯一供應商，SmarTone科技總裁鄒金根表示，會繼續透過雙方的長期合作夥伴關係，在香港建設世界級的5G網絡。並致力於多個測試、研究和產品開發中帶領流動通訊設備的技術發展，為客戶帶來最佳5G網絡體驗。

SmarTone又指，其採用愛立信頻譜共享功能 (Ericsson Spectrum Sharing) ，能靈活彈性地共用4G及5G頻譜，推展5G時可更具效益地運用現有頻譜及愛立信的無線基建。

＞＞＞3香港下月正式推5G服務 另設早鳥計劃明起申請

＞＞＞【5G】香港電訊下月推5G　將於旗艦店設5G體驗區

＞＞＞【5G】中移動5G方案登場　最平體驗價198元享30GB

愛立信亞太區科技總監Magnus Ewerbring解釋，在該頻譜共享功能下，能沿用現有基建並因應網絡流量有效地分配頻譜資源，令SmarTone更暢順及更快速地無縫升級至5G網絡。亦備有無線接入技術，配合人工智能驅動，讓5G用戶即時連接至最佳的5G發射站，並可預計網絡流量模式，自動啟動發射站的智慧睡眠模式以減低消耗。

此外，協議內容亦涵蓋愛立信雙模5G雲端核網的應用，透過雲端原生技術，結合演進分組核心網 (EPC) 及5G核心網架構。SmarTone指，該應用將有助其更快推出服務及使營運更有效率，為其5G網絡帶來更大商機。同時利用自動化配置和洞察力驅動的服務，配合其網絡及業務編排平台，及有關管理系統部署以簡化營運。惟其5G數據服務的定價則有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

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