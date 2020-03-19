【煤氣業績】煤氣去年少賺25% 紅股20送1 較往年縮一半（第二版）

▲ 煤氣今年派紅股比例改為20股送1股。

香港中華煤氣 （00003） 公布，截至去年底止年度業績，純利為69.7億元，按年下跌25%；若扣除物業重估影響，實際純利為67.7億元，按年跌7%。每股盈利為41.2仙，擬派末期息23仙，連同中期息12仙，全年共派息35仙。值得注意的是，分派紅股比例由往年10送1股，改為20股送1股。

煤氣逾10年來首削紅股比例

煤氣2006年起，除了2008年金融海嘯外，每年均會以10股送1股的比例於向股東派發紅股，故這次減少紅股比例實屬逾10年來首次。至於現金股息方面，則維持自2000年起每年派息35仙（中期息12仙，末期息23仙）的傳統。

收入方面，集團2019年營業額為406.3億元，按年升約4%。整體而言，2019年香港煤氣銷售量較上年度下降2.8%；而爐具銷售量則逾29萬台，較上年度增加2.4%。 截至去年底，客戶數目為193萬戶，較上年度增加25216 戶，輕微上升1.3%。

集團表示，預計2020年本港客戶數目將保持平穩增長。新冠肺炎疫情下預期今年本港經濟將進一步下行。面對充滿挑戰的本地營商環境， 集團擬採取開源節流、削減成本的措施，並繼續致力推動智慧創新以提升客戶服務及營運效益，以令香港煤氣業務得以維持穩健發展。

（第二版新增派息、送紅股紀錄）

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