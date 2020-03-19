【5G價格戰】香港電訊5G計劃每GB最低2.33元　不是最平但最「抵玩」？

▲ 香港電訊為第三間公布5G月費計劃的電訊商。

本港有第三間電訊商推出5G月費計劃。香港電訊 （06823） 公布，csl及1010的客戶均有5個選擇，本地5G數據由8GB起跳，與和記電訊 （00215） 及中移動 （00941） 旗下的中國移動香港（CMHK）一樣，服務將會在4月正式推出。

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csl的5G月費計劃為198元8GB起跳，雖然單價較低，但每GB數據費用達24.75元，若選取每月398元，平均每GB才會回落至4元水平，價格可謂相差甚遠。

csl 5G服務計劃 標準月費 本地5G數據 每1GB 5G費用 198元 8GB 24.75元 298元 12GB 24.83元 398元 80GB 4.975元 498元 150GB+無限限速數據 3.32元 698元 300GB+無限限速數據 2.33元

至於1010的5G月費計劃，每個選項的月費均較csl高，每GB數據費用介乎2.53元至37.37元。

1010 5G服務計劃 標準月費 本地5G數據 每1GB 5G費用 299元 8GB 37.37元 389元 12GB 32.42元 459元 80GB 5.74元 559元 150GB+無限限速數據 3.99元 759元 300GB+無限限速數據 2.53元

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值得留意是，雖然香港電訊每GB數據費用，整體較中移動及和記電訊高，但只要選取150GB及300GB的月費計劃，則可享有無限限速數據，每GB數據費用約為3元。而目前中移動及和記電訊最昂貴的月費計劃含300GB及200GB的5G數據，但用盡後不設有無限限速數據。

事實上，5G以高速見稱，下載一條高清影片可以秒計，變相或促使用家不自覺更快消耗盡數據。若選擇香港電訊最貴的月費計劃，用盡後起碼還有限速數據可用，比較「抵玩」。

csl及1010的5G月費計劃合約期均為24個月，兩者有Now E 英超西甲2020/21 4K 通行證、2個月免費MOOV 24 bit音樂服務、2個月免費csl 5G VR應用程式，以及4月內免費csl 5G VR電競遊戲等優惠。而1010的5G客戶則可額外享有免費4日數據漫遊日費等優惠。

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