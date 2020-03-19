【5G價格戰】香港電訊5G計劃每GB最低2.33元　不是最平但最「抵玩」？

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【熊市來襲】股神巴菲特入市撈貨 「負利率嚇不到我」
本港有第三間電訊商推出5G月費計劃。香港電訊 （06823） 公布，csl及1010的客戶均有5個選擇，本地5G數據由8GB起跳，與和記電訊 （00215） 及中移動 （00941） 旗下的中國移動香港（CMHK）一樣，服務將會在4月正式推出。
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csl的5G月費計劃為198元8GB起跳，雖然單價較低，但每GB數據費用達24.75元，若選取每月398元，平均每GB才會回落至4元水平，價格可謂相差甚遠。
|csl 5G服務計劃
|標準月費
|本地5G數據
|每1GB 5G費用
|198元
|8GB
|24.75元
|298元
|12GB
|24.83元
|398元
|80GB
|4.975元
|498元
|150GB+無限限速數據
|3.32元
|698元
|300GB+無限限速數據
|2.33元
至於1010的5G月費計劃，每個選項的月費均較csl高，每GB數據費用介乎2.53元至37.37元。
|1010 5G服務計劃
|標準月費
|本地5G數據
|每1GB 5G費用
|299元
|8GB
|37.37元
|389元
|12GB
|32.42元
|459元
|80GB
|5.74元
|559元
|150GB+無限限速數據
|3.99元
|759元
|300GB+無限限速數據
|2.53元
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值得留意是，雖然香港電訊每GB數據費用，整體較中移動及和記電訊高，但只要選取150GB及300GB的月費計劃，則可享有無限限速數據，每GB數據費用約為3元。而目前中移動及和記電訊最昂貴的月費計劃含300GB及200GB的5G數據，但用盡後不設有無限限速數據。
事實上，5G以高速見稱，下載一條高清影片可以秒計，變相或促使用家不自覺更快消耗盡數據。若選擇香港電訊最貴的月費計劃，用盡後起碼還有限速數據可用，比較「抵玩」。
csl及1010的5G月費計劃合約期均為24個月，兩者有Now E 英超西甲2020/21 4K 通行證、2個月免費MOOV 24 bit音樂服務、2個月免費csl 5G VR應用程式，以及4月內免費csl 5G VR電競遊戲等優惠。而1010的5G客戶則可額外享有免費4日數據漫遊日費等優惠。
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