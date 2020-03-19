長實去年基礎溢利升19% 末期息升10.5%

長實集團 （01113） 去年基礎溢利按年升19%至287.29億元，計及重估及出售投資物業，列賬溢利減少27%至291.34億元。末期息增加10.5%至1.58元。全年派息升10.5%至2.1元，以收市價34.4元計，現價股息率6.1厘。

主席李澤鉅指，新型冠狀病毒疫情急遽發展，持續向世界各地蔓延，亞洲、歐美以至中東等地亦未能倖免，多國經濟預期將因營商受阻、消費疲弱及旅遊減少而承受壓力，加上近日全球油價暴跌，將為環球經濟帶來百上加斤的影響。

本地物業市場將面對不同程度的挑戰

香港經濟將無可避免受本地及外圍不確定因素影響，預期本地物業市場將面對不同程度的挑戰，並繼續由市況及政府相關房屋政策所主導，惟當內地經濟環境回穩，料將為本港帶來各種不同機遇。長遠而言，市場對物業的基本需求及購買力將有助樓市回復平穩發展。

總結2019年，李澤鉅認為，全球環境持續多變，香港尤其面對挑戰，業績符合預期，惟部分本地業務於下半年難免受到影響。其中，本港樓市於年內受社會事件所影響，惟住宅物業需求持續，而全球維持低息環境，港府10月放寬本地私人樓宇按揭成數，均為正面因素。長實去年的物業銷售貢獻較2018年有大幅增長，主要由於旗下海之戀、海之戀•愛炫美、My Central 及維港頌於2019年入賬。

內地物業銷售鑑於市場因素而較為緩慢，故集團內地物業發展項目落成周期亦因而作出調整。中央政府的房策以「房住不炒」為定位，落實房地產長效管理機制，保持市場穩定。

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